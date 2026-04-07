Caminos de la Vida | Programa 07 Abril 2026

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Armando y Betty se van a casar, pero no todo es fácil: tienen que enfrentarse a los duros juicios de Don Hermes, quien no cederá fácil a la relación que ellos tienen.
Luego de que el Pueblo presumiera su primera victoria en la semana, el Favorito tendría que hacer todo por emparejar el marcador. ¡Revive el Sin Palabras completo!
Argentina, Portugal y más... ¡Viste a tu lomito para la próxima fiesta futbolera! Checa esta tierna e imperdible pasarela de perritos con playeras de futbol.
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