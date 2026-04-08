Caminos de la Vida | Programa 08 Abril 2026

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Armando y Betty se van a casar, pero no todo es fácil: tienen que enfrentarse a los duros juicios de Don Hermes, quien no cederá fácil a la relación que ellos tienen.
En Una Historia que Contar, nos visitó Valentina, la youtuber de doce años que ha causado revuelo con sus entrevistas sinceras y sin tapujos a sus doce años.
Los celestes creen que ‘El Mono’ afecta a los escarlatas y Paulette se sincera y revela que no sintió apoyo de los suyos... ¿será? ¡Revive lo mejor del Exatlón!
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