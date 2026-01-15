Caminos de la Vida | Programa 15 Enero 2026

Conecta
Luis Ernesto Franco revela cómo ha cambiado su vida tras contar el fuerte episodio de su niñez; Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez, Adal Ramones y ‘El Capi’, revelaron todo sobre LOL: Buscando talento y más. ¡Venga La Alegría!
Isabel y Mayte de Pandora reaccionaron a la polémica que envuelve a Julio Iglesias, la historia de Erika Camila del Estado de México, todo sobre los sueños premonitorios y más. ¡Venga La Alegría!
Luego de revelar detalles de LOL: Buscando talento, Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez y Adal Ramones, evaluaron las rutinas cómicas de los conductores de VLA. ¡Ojo a los hilarantes intentos de Flor Rubio!