Caminos de la Vida | Programa 20 Marzo 2026

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Chiquis reacciona a lo que ventiló Lupillo Rivera sobre un supuesto romance y se pronuncia sobre las polémicas en su familia, lo del maestro acusado de tomar fotos debajo de la falda de sus alumnas, Lord Berrinches y más. ¡Venga La Alegría!
Ante la ventaja numérica del Favorito, Kristal Silva y Viviann Baeza buscaron demostrar que dos cabezas piensan más que cuatro. ¿Habrán logrado la hazaña en el Sin Palabras?
¡Gracias a Huellitas de Amor! Mía buscaba un hogar y Toño quería adoptar a un perrito. Ahora, Toño y Mía comienzan a escribir su historia juntos.
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