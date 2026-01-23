Caminos de la Vida | Programa 23 Enero 2026

Conecta
La hermana de Vianey comete fraude revendiendo boletos para conciertos y, para esconderse de la justicia, fingió su muerte. Ahora, uno de sus clientes podría hacerla pagar por sus actos.
Tras pasar un largo tiempo en prisión por carterista, Rubén se reencuentra con sus hijas, quienes realizan fraudes revendiendo boletos. ¿Las malas ‘mañas’ se heredan?
Raúl compró boletos en reventa a Vianey y a Monserrat, a quienes advierte, llegará hasta las últimas consecuencias por haberlo defraudado. ¿Qué castigo recibirán?