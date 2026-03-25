Caminos de la Vida | Programa 25 Marzo 2026

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A 20 años del fallecimiento de Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán recordó su cercanía con la cantante y confesó que esa relación le ocasionó varios problemas con su pareja.
Aunque reconoció que tiene talento suficiente, Anette Michel confesó que no se siente convencida de que su hijo Nicolás se dedique a la actuación. ¿Lo apoyaría como actor?
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