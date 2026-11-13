Broxel respalda su trayectoria con resultados y destaca ahorro millonario para el Gobierno federal

Servicios Broxel reafirmó la legalidad de su participación en los procesos de contratación pública y destacó los resultados obtenidos durante 2025, respaldados por su experiencia en tecnología financiera, medios de pago y administración de operaciones de gran alcance.

La compañía señaló que su participación en la licitación pública encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se desarrolló bajo el nuevo marco normativo de adquisiciones del sector público, con la intervención de las instancias federales correspondientes y el seguimiento de un testigo social.

De acuerdo con su posicionamiento institucional, Broxel obtuvo la adjudicación tras cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos, presentando una propuesta que ofreció condiciones favorables para el Estado.

Broxel (Broxel)

Entre los principales resultados, la empresa destacó una bonificación superior a 480 millones de pesos para el Gobierno federal, correspondiente a recursos que dejó de cobrar por la prestación del servicio. Asimismo, informó que realizó la dispersión íntegra y oportuna de los recursos destinados a más de 200 dependencias y entidades federales.

Broxel aseguró que los requerimientos e inquietudes presentados por las instituciones participantes han sido atendidos conforme a sus solicitudes, reiterando su capacidad de respuesta y cumplimiento contractual.

Respecto a información difundida recientemente, la compañía precisó que no ha sido notificada oficialmente del documento citado en medios, por lo que desconoce su autenticidad e integridad. También reiteró su disposición a colaborar con las instancias correspondientes en apego a los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

Con una trayectoria respaldada por su experiencia tecnológica, solvencia operativa y conocimiento del sector financiero, Broxel reafirma su compromiso con el desarrollo de México, destacando que la capacidad de ejecución, el cumplimiento normativo y los resultados son elementos fundamentales de su relación con los sectores público y privado.