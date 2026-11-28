Personalidades como José Narro, miembro honorario de la Academia, el Secretario de Educación Pública y el Subsecretario de Salud destacan la labor humanista de Vizcarra Calderón

La Academia Nacional de Medicina de México (ANMM) reconoció a Jesús Vizcarra Calderón, fundador de Salud Digna, por su trayectoria transparente y patriótica a favor de trabajar por la salud de los mexicanos.

“Jesús Vizcarra, más allá de su visión empresarial, y con una centrada visión humanística y patriótica se ha sumado a fortalecer el proyecto de salud, que suma y multiplica a los esfuerzos del Estado de mexicano”, afirmó el Dr. Raúl Carrillo Esper, Presidente de la ANMM.

“La Academia Nacional de Medicina de México lo felicita por su compromiso con nuestro pueblo y le reconoce su trayectoria transparente y patriótica, invitándolo para que siga trabajando a favor de nuestro país y de sus ciudadanos”, agregó Carrillo Esper durante la entrega del reconocimiento a Vizcarra Calderón por su aportación a la salud en el país.

José Narro Robles, miembro honorario de la Academia, destacó que Salud Digna es un extraordinario proyecto, ejemplo de innovación y servicio a la población, así como de la ampliación de acceso a los diagnósticos de laboratorio e imágenes médicas de enorme calidad.

Afirmó que Jesús Vizcarra “es emprendedor, un empresario con sensibilidad social, con gran visión y un enorme compromiso con la salud de nuestro país”.

En el acto, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que “con un equipo de más de 16 mil colaboradores que brindan 32 millones de servicios diagnósticos y ópticos, Salud Digna ayuda a más de 20 millones de personas en México y Centroamérica a cuidar de su salud y a mejorar su calidad de vida mediante la prevención y la detección oportuna de enfermedades sin fines de lucro y con un modelo autosustentable”.

Delgado Carrillo hizo un reconocimiento a Vizcarra Calderón, ya que a través de Salud Digna, apoyó el proyecto del Gobierno federal Nueva Escuela Mexicana para realizar un diagnóstico integral de 10.9 millones de niñas y niños, de 80 mil primarias públicas en el país, a quienes además aportó sin costo alguno más de 2 millones de lentes graduados.

Eduardo Clark, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, señaló que iniciativas como Salud Digna demuestran que desde el ámbito social y privado también se puede hacer efectivo el derecho a la salud.

“Hay algo de Salud Digna que me parece especialmente valioso es su convicción y vocación de atender a las personas que menos tienen, a las personas para las que un estudio médico puede representar sacrificio económico difícil de solventar, y hacerlo bajo un principio profundamente ético. No aprovecharse de las necesidades de las personas sino de responder a ellas”, declaró el Subsecretario.

Jesús Vizcarra Calderón afirmó que es un honor muy especial recibir el reconocimiento de la Academia Nacional de Medicina de México, con más de 160 años de historia, que ha reunido a grandes figuras de la medicina mexicana y mundial.

“En 2003, iniciamos Salud Digna. Queríamos demostrar que era posible ofrecer diagnósticos de calidad, con tecnología de punta y a precios verdaderamente accesibles. Lo verdaderamente importante son las enfermedades que podemos detectar a tiempo, el sufrimiento que podemos evitar y la tranquilidad que podemos devolver a tantas familias”, relató el fundador de Salud Digna, quien reiteró -ante la ANMM- que con su familia tomó las medidas necesarias para que la institución sea patrimonio de los mexicanos y que nunca se separe de su misión original de impacto social.

En el acto, realizado en el auditorio de la ANMM, también participaron Raúl Vizcarra Avendaño, la periodista Bárbara Anderson Font, Juan Carlos Ordóñez Zamudio, Director General de Salud Digna; Héctor Valle, Presidente Ejecutivo de Fundación Mexicana para la Salud; la Dra. Rosana Pelayo Camacho, Titular de la Unidad de Educación e Investigación del IMSS; Carlos Salazar Lomelín, consejero de SuKarne; así como los embajadores de Paraguay, Nicaragua, Panamá en México, y representantes de los sectores público y privado, junto con colaboradores de Salud Digna y SuKarne.