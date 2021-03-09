Te decimos dónde y cuándo conocer a los nominados a los premios Oscar.

Al fin podremos conocer quiénes y qué películas serán las que estarán compitiendo por una estatuilla de los premios Oscar en este 2021, y aquí tenemos todos los detalles, para que no te los pierdas por nada del mundo.

Debido a la pandemia provocada por el virus de Covid-19, algunos eventos y espectáculos masivos fueron recalendarizados, y algunos hasta fueron cancelados, sin embargo, la industria del cine está lista para celebrar una entrega más de premios a lo mejor de lo mejor, y ya hay hora y fecha para conocer a todos los nominados.

Después de varios contratiempos para establecer la fecha y la logística de la premiación más esperada en la industria cinematográfica, la Academia informó que la lista completa de los nominados será anunciada este 15 de marzo de 2021 a las 6:30 A.M. (Hora de la Ciudad de México), y la transmisión podrás disfrutarla por la señal de Azteca 7.

¡NO TE LO PIERDAS POR NADA DEL MUNDO!

Este lunes 15 de marzo conoceremos por fin qué personalidades y producciones serán distinguidas con una o varias nominaciones.

El 25 de abril podrás disfrutar de la gala de la edición 93 de los premios Oscar y por supuesto, llevaremos todos los detalles a través de Azteca 7.

México en la entrega 93 de los premios Oscar…

Una gran expectativa se ha generado en torno a las posibles películas nominadas, sin embargo, el corazón de los mexicanos se encuentra muy pendiente de lo que pueda pasar con “Ya No Estoy Aquí”.

La película dirigida por Fernando Frías de la Parra, ha cautivado con una historia dramática totalmente novedosa, y un retrato inédito y bastante inesperado que enmarca los matices que se desprenden entorno a la cultura conocida como Kolombia, que se aloja en Monterrey, al norte de México.

Esta cinta mexicana fue estrenada en 2020 a través de un servicio de streaming, y ha logrado nominaciones y premios en el Festival Internacional de Cine de Morelia, los Premios Ariel, el Festival Internacional de Cine de El Cairo, y los Premios Goya.

Y no sólo eso, la cinta ha entrado al top de las 100 mejores películas mexicanas, luego de ser evaluada por expertos y críticos de cine nacional.

Cabe mencionar que, debido a la situación de confinamiento y cierre de algunos giros comerciales, los distinguidos miembros que integran el consejo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas seleccionaron a los nominados que tuvieron la oportunidad de estrenarse en servicios de streaming, o que al menos hayan sido proyectadas una vez en autocinemas.

Sin duda, será una ceremonia totalmente sorprendente para todos y tú debes de ser testigo de ello, así que, este 15 de marzo no te pierdas el anuncio de los nominados por Azteca 7.