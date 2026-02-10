¿Bad Bunny superó a Michael Jackson en el Super Bowl? Alguien decidió responder: Esto dice Rolling Stone
Orgullo mexicano: ella es la violinista que tocó junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026
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Uno de los debates más activos desde que se llevó a cabo el Super Bowl 2026 es quién lo hizo mejor, ¿Bad Bunny o Michael Jackson? Por fin hay respuesta.
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Orgullo mexicano: ella es la violinista que tocó junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026
El talento mexicano también estuvo presente en el show de medio tiempo del Super Bowl conoce a la violinista de Monterrey que acompañó a Bad Bunny.
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El K-pop brilló en el Super Bowl LX: ROSÉ, Joshua y Jisoo llevaron la ola coreana al evento deportivo más grande del mundo
Aunque el show de medio tiempo del Super Bowl estuvo encabezado por artistas latinos, el K-pop también se hizo presente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
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Lanzan la MERCH oficial de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl, ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?
¿Te gustó el outfit que usó Bad Bunny durante el Super Bowl? No te preocupes porque acaban de lanzar merch oficial INSPIRADA en lo que utilizó Benito en el Medio Tiempo y así la puedes conseguir.
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Bad Bunny rompe récord: su show del Super Bowl 2026 es oficialmente el más visto de la historia
Bad Bunny no solo conquistó al estadio y las redes sociales, también logró el show de medio tiempo más visto. Estas son las cifras que lo ponen en la cima.
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Rolling Stone nombra el Medio Tiempo de Bad Bunny como el SEGUNDO MEJOR en la historia del Super Bowl
El Medio Tiempo de Bad Bunny definitivamente ya rompió récords, y entre ellos se posiciona como el segundo mejor de la historia del Super Bowl según Rolling Stone, ¿quién le gana?
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