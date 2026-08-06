-
¿Se CANCELA "El Juego del Calamar", versión Estados Unidos? Esto es lo que se sabe al momento
Aunque la historia atrapó a todo mundo, todo parece indicar que la adaptación podría ser cancelada:
-
Se filtran imágenes de La Oficina México temporada 2 y un detalle desata teorías entre los fans
Parece que la segunda temporada de La Oficina México está cada vez más cerca, pues el elenco ya se encuentra en grabaciones y ya se filtraron las primeras imágenes del set.
-
Confirman la duración de la primera temporada de Harry Potter y emocionará a los fans de los libros
La nueva serie de Harry Potter ya reveló uno de sus detalles más esperados: la duración de la primera temporada basada en los libros de J.K. Rowling.
-
¿Tenemos NUEVO Kratos? Dave Bautista se perfila como el protagónico de la serie live-action de God of War, esto es lo que se sabe:
¡Grandes noticias para los fanáticos de God of War! Todo parece indicar que ya tenemos un NUEVO Kratos.
-
Muere querido actor de series policiacas de los 80 a los 83 años
El actor canadiense será recordado por protagonizar la serie policiaca Night Heat y participar en producciones como The X-Files, Fargo y Stargate SG-1.
-
4 series cyberpunk que se estrenan en la segunda mitad del 2026 e inicios del 2027
El género cyberpunk prepara un cierre de año con estrenos y regresos muy esperados.
-
¡De última hora! Marvel cancela Wonder Man tras una sola temporada; esto se sabe
La serie de Marvel no continuará, aunque anteriormente había sido renovada.
-
Anuncian nueva serie limitada de 'CLUELESS'; posible fecha de estreno y todo sobre el regreso de Alicia Silverstone
¡Cher Horowitz regresa! Se inicia el proceso de producción para la nueva serie limitada de ‘CLUELESS’, reviviendo la trama juvenil. Esto es lo que se sabe
-
Luto en Game Of Thrones: muere querido actor a los 80 años, quien también habría aparecido en Doctor Who
La televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Tom Chadbon, actor que dejó huella en series como Doctor Who, Juego de Tronos y Casino Royale.
-
¿Habrá reboot de Glee? Esto es TODO lo que se sabe sobre el reinicio de la serie:
¿Habrá un reinicio con viejos personajes? Esto es lo que se sabe sobre la posibilidad de una nueva temporada de la serie Glee:
¿Se CANCELA "El Juego del Calamar", versión Estados Unidos? Esto es lo que se sabe al momento
Aunque la historia atrapó a todo mundo, todo parece indicar que la adaptación podría ser cancelada:
Te recomendamos
-
Ca7riel & Paco Amoroso conquistan el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con el Free Spirits
-
¿Cuánto costó la cirugía facial de Vinicius, delantero del equipo del Real Madrid?
-
Peppa Pig y Paw Patrol: 4 capítulos que enseñan a los niños la importancia de ayudar otras personas en momentos difíciles; será de ayuda este regreso a clases 2026
-
¡¿No está Santi Giménez?! Revelan a "los más bellos" del deporte, y no creerás quiénes encabezan el top 5
-
Cincinnati vs. Pumas: Hora EXACTA de transmisión del partido de la Leagues Cup 2026 para ver desde Estados Unidos
Lo Más Recientes
-
Ca7riel & Paco Amoroso conquistan el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con el Free Spirits
-
¿Cuánto costó la cirugía facial de Vinicius, delantero del equipo del Real Madrid?
-
Peppa Pig y Paw Patrol: 4 capítulos que enseñan a los niños la importancia de ayudar otras personas en momentos difíciles; será de ayuda este regreso a clases 2026
-
¡¿No está Santi Giménez?! Revelan a "los más bellos" del deporte, y no creerás quiénes encabezan el top 5
-
Cincinnati vs. Pumas: Hora EXACTA de transmisión del partido de la Leagues Cup 2026 para ver desde Estados Unidos
-
Hora EXACTA de transmisión de Tigres vs. Minnesota, de la Leagues Cup 2026, para ver el partido en Estados Unidos
-
Ca7riel & Paco Amoroso: Setlist, horarios y TODO lo que debes de saber del concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX
-
Detienen a una persona tras destrozar la sede de YG Entertainment; fans de BLACKPINK reaccionan al incidente