Lo Que La Gente Cuenta

Momento ATERRADOR! Captan a figura sin cabeza caminando en la madrugada (VIDEO)
Un video viral ha desatado escalofríos en internet. En él, una cámara de seguridad captó la figura translúcida de un ser humanoide sin cabeza, caminando lentamente por un jardín en plena noche.
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