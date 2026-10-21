3 equipos que no debería elegir Gilberto Mora si llega a Europa

La vertiginosa irrupción de Gilberto Mora en el balompié mexicano ha desatado un frenesí de rumores sobre su inminente salto hacia las ligas más competitivas del viejo continente. La joya azteca ha encandilado a visores internacionales luego de lo que fue su gran aparición en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por su depurada técnica individual, su visión de campo privilegiada y una madurez futbolística atípica para su corta edad. Sin embargo, la historia del fútbol internacional está repleta de jóvenes promesas que truncaron su proyección por acelerar su llegada a destinos con entornos desfavorables para su desarrollo.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Existen tres gigantes europeos en particular que representarían un enorme riesgo para la continuidad y la progresión futbolística de la joven promesa nacional. El Liverpool de la Premier League encabeza la lista de destinos sumamente peligrosos para el desembarco del canterano ya que el futbol inglés exige una intensidad física descomunal, duelos individuales al límite y un ritmo de juego vertiginoso al que pocos juveniles latinoamericanos logran adaptarse con facilidad.

TE PUEDE INTERESAR:



FC Barcelona y Borussia Dortmund, clubes a descartar para Mora

El Borussia Dortmund suele figurar como el destino ideal para los talentos emergentes del planeta, pero la realidad actual del cuadro alemán no favorece el encaje del mexicano. El conjunto aurinegro tiene superpoblada esa zona del campo con jóvenes promesas europeas de altísimo valor como lo son Mussa Kaba de 17 años y Justin Lerma de 18 años. La competencia interna en el equipo germano resulta feroz y limitaría de forma severa los minutos de juego que Mora podría necesitar para asentarse en el futbol del viejo continente.

Otro enorme club Europeo que siempre aparece en el radar de las jóvenes promesas mexicanas es el FC Barcelona. Sin embargo, en la actualidad, el conjunto culé tiene la zona de volantes totalmente blindada con la presencia de figuras consagradas del calibre de Gavi, Pedri y la consolidación de Rodri en el eje del campo.