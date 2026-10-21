El empleo que ofrece Xolos de Tijuana y que te permitiría estar junto a Gilberto Mora

Xolos de Tijuana ofrece un empleo que va dirigido principalmente a estudiantes interesados en adquirir experiencia dentro de una institución de futbol profesional. La vacante es en el área de Recursos Humanos y así estar junto a Gilberto Mora, quien deberá realizar otros trámites, además del INE.

La vacante aparece en el portal Empleo Deportivo, que publica una convocatoria para practicantes de Psicología, Administración o carreras afines. Mientras que el Club América también ofreció un empleo en una de sus filiales. El puesto tiene como sede Tijuana, Baja California, donde el equipo desarrolla sus actividades deportivas y administrativas.

La vacante que ofrece Tijuana es la de practicante en el área de Recursos Humanos.|Pinterest

Lo que debes saber de la vacante de Xolos

La publicación es para un practicante de Recursos Humanos y lo presenta como parte de un programa de prácticas profesionales. Entre las áreas académicas que menciona figuran Psicología, Administración y carreras afines, por lo que la oportunidad está orientada a estudiantes cuya formación tenga relación con la gestión de personas y las actividades administrativas de una organización.

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La convocatoria no detalla un semestre mínimo, un promedio académico, experiencia previa ni conocimientos técnicos específicos. Tampoco establece una modalidad presencial, híbrida o remota. Por esa razón, quienes tengan interés en participar deben consultar directamente con el contacto indicado en el anuncio para confirmar si existen condiciones adicionales antes de enviar su currículum.

¿Cómo enviar el currículum para trabajar en Xolos?

El anuncio de Empleo Deportivo proporciona el correo recursoshumanos@xolos.com.mx como medio para recibir los currículums de las personas interesadas. La publicación no incluye un formulario con preguntas de selección ni establece una fecha límite propia en su descripción, por lo que se recomienda escribir un mensaje breve, adjuntar el CV en formato PDF e indicar la carrera, el semestre y la disponibilidad para realizar las prácticas.