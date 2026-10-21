CONFIRMADO: Figura del Barcelona se pierde El Clásico ante el Real Madrid

Malas noticias para Barcelona. Dani Olmo ha quedado descartado para disputar El Clásico de este domingo 25 de octubre ante el Real Madrid, luego de que los servicios médicos del conjunto del Barcelona confirmaran una lesión en el aductor izquierdo sufrida durante el duelo de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain.

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Dani Olmo tuvo que encender las alarmas en el Parque de los Príncipes al minuto 25 de la primera mitad, cuando sintió un pinchazo tras disputar un balón dividido que lo obligó a ceder su lugar a Fermín López. Tras los exámenes realizados en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se determinó un periodo de recuperación aproximado de cuatro semanas, marginándolo de la cita más importante del futbol español.

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La historial de Dani Olmo en ‘El Clásico’ con la camiseta del Barcelona

Desde su llegada al club en el verano de 2024, Dani Olmo ha disputado un total de tres Clásicos oficiales frente al Real Madrid vistiendo la camiseta del Barcelona. Su balance ante el acérrimo rival registra dos victorias y una derrota:

Temporada 2024-2025 (LaLiga): Debutó en el enfrentamiento directo con un triunfo 0-4 en el Estadio Santiago Bernabéu ingresando como pieza de recambio.

Debutó en el enfrentamiento directo con un triunfo 0-4 en el ingresando como pieza de recambio. Supercopa de España: Tuvo participación activa en el esquema de Flick durante la victoria azulgrana en territorio árabe.

Tuvo participación activa en el esquema de Flick durante la victoria azulgrana en territorio árabe. Temporada 2025-2026 (LaLiga): Tuvo acción en la segunda vuelta liguera en el Camp Nou en el único tropiezo registrado en su historial personal ante la escuadra merengue.

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Previo del Clásico entre Barcelona vs Real Madrid

El duelo de este domingo 25 de octubre en el Estadio Camp Nou promete sacar chispas en LaLiga. El Barcelona llega golpeado tras tropezar en París, pero presumía paso perfecto en el torneo doméstico e intentará mantener el liderato de la mano de Lamine Yamal y Raphinha.

Por su parte, el Real Madrid enfrenta este miércoles al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu dentro de la UEFA Champions League. Este fin de semana el equipo de Mourinho buscará aprovechar la baja de Dani Olmo y el tropiezo ante el PSG para buscar asestar un golpe contundente a los culés y acercarse en la tabla general.

