Si esta temporada decembrina buscas salir de lo convencional, debes saber que apostar por adornos navideños con figuras de postres es una de las tendencias más cálidas, divertidas y visuales para transformar tu sala.

Esta temática, inspirada en el estilo candyland o de repostería artesanal, sustituye las esferas tradicionales por piezas llenas de textura, colores pastel, tonos rojizos y acabados que parecen recién salidos del horno.

Además de ser sumamente fotogénicos, muchos de estos diseños pueden elaborarse desde casa con materiales muy fáciles de conseguir, como porcelana fría, fieltro o arcilla.

5 adornos navideños con figuras de postres para personalizar tu árbol de Navidad

Donas glaseadas con chispas de colores

Puedes elegir diseños con glaseado rosa pastel, blanco crema o chocolate, decorados con pequeñas cuentas de colores que simulan chispas de azúcar.

Si te gustan las manualidades, se elaboran fácilmente cosiendo dos círculos de fieltro con relleno suave o moldeando arcilla ligera y barnizándola para darle un brillo realista.

Adornos navideños con figuras de postres para personalizar tu árbol Adornos navideños con figuras de postres para personalizar tu árbol

Galletas de jengibre con detalles de betún

Más allá del tradicional muñeco, puedes incluir figuras de estrellas, corazones o copos de nieve en tono marrón cálido con bordes blancos que imitan el glaseado real.

Cupcakes con crema decorativa

Destacan por sus capacillos en tonos dorados o rojos y una cobertura en espiral coronada con una pequeña cereza roja o un toque de diamantina fina que simula azúcar glas.

Funcionan muy bien como piezas centrales en las ramas medias del pino, combinados con luces cálidas que resalten sus relieves.

Bastones de caramelo artesanales

Combina los tradicionales tonos rojo cereza y blanco con variantes en rosa suave, menta o destellos dorados.

Adiós a las esferas aburridas: 5 adornos navideños con figuras de postres para personalizar tu árbol Adiós a las esferas aburridas: 5 adornos navideños con figuras de postres para personalizar tu árbol

Puedes crearlos trenzando tiras de porcelana fría o forrando alambres gruesos con estambre de dos colores para lograr una apariencia tejida y hogareña.

Casitas de chocolate y dulce

Cuentan con techos cubiertos de nieve blanca, ventanas iluminadas con pintura dorada y pequeños adornos que simulan caramelos en las puertas.

Al ser figuras un poco más elaboradas, lucen espectaculares si las colocas en puntos estratégicos donde reciban luz directa de la serie navideña.