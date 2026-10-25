Álvaro Puche, entrenador, sobre el mito del cardio en el ejercicio: “Correr no destruye músculo, es un complemento maravilloso”

Muchas personas que tienen como objetivo bajar de peso han buscado, a través de información por internet, algunos métodos para que este adelgazamiento sea más eficaz y rápido. Entre lo que han encontrado destaca un mito dentro del ejercicio, el cual sugiere que hacer cardio trae efectos secundarios al cuerpo.

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Correr sugiere uno de los ejercicios más populares que existen entre las personas más allá de su edad o condición física, y a pesar de que ha sido ninguneado en el pasado reciente, expertos y entrenadores en el acondicionamiento lo ven como un entrenamiento ideal para el cuerpo.

¿Qué opinan los entrenadores de los ejercicios en donde se involucra el cardio?

De acuerdo con el entrenador Álvaro Puche, no existe un movimiento que sea “mágico” como para eliminar la grasa de forma sencilla y rápida. Ante ello, también es una mentira que, como se dice ocasionalmente, el correr destruya al músculo que se ha ganado con el paso de los años.

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Muscles are like extra parking spots for sugar after meals. - If most of your movement is cardio, you’ve left out one of the smartest tools for blood sugar on the bench. Strength work gives your body more places to park the sugar that arrives after you eat. Over time, the impact of harnessing muscle power leads to steadier glucose and a meaningful drop in HbA1c. One meta-analysis of randomized trials found resistance training lowered HbA1c by about 0.4% on average in people with type 2 diabetes. The impact was comparable to many lifestyle changes that feel much harder. And you don’t need a dramatic overhaul. Even two short strength sessions a week will begin building those extra parking spots. This week, add one simple strength session (bodyweight, bands, or light weights). Your choice. What’s the lowest-friction strength session you could actually start this week—bodyweight, bands, or light weights? #StrengthTraining — Kristie Leong M.D. (@DrKristieLeong) October 16, 2026

De acuerdo con sus palabras, cada uno de los ejercicios genera distintas adaptaciones que optimizan el rendimiento de un atleta, lo cual rechaza por completo la idea de que el cardio perjudique a un deportista que quiera bajar de peso y que lo único que pierda sea el músculo y no la grasa corporal.

¿Correr es un ejercicio idóneo para el cuerpo? Esto dice un nutricionista

Mientras que Álvaro Puche menciona que correr es un complemento maravilloso para alguien que hace ejercicios de fuerza, el nutricionista y entrenador Ismael Galancho argumenta que toda clase de ejercicio es bueno, pues lo ideal es mantener al cuerpo activo la mayor parte del tiempo.

Bajo este escenario, se destaca que para bajar de peso no solo se deben combinar distintos ejercicios en una rutina, sino que estos deben estar fundamentados bajo una dieta alimenticia que sea entregada por un experto y que, en esencia, permita disfrutar de los alimentos diarios.