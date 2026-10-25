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Álvaro Puche, entrenador, sobre el mito del cardio en el ejercicio: “Correr no destruye músculo, es un complemento maravilloso”

El entrenador Álvaro Puche ha dado a conocer las razones por las cuales el cardio es uno de los mejores ejercicios que puedes hacer sin importar la edad.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Muchas personas que tienen como objetivo bajar de peso han buscado, a través de información por internet, algunos métodos para que este adelgazamiento sea más eficaz y rápido. Entre lo que han encontrado destaca un mito dentro del ejercicio, el cual sugiere que hacer cardio trae efectos secundarios al cuerpo.

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Correr sugiere uno de los ejercicios más populares que existen entre las personas más allá de su edad o condición física, y a pesar de que ha sido ninguneado en el pasado reciente, expertos y entrenadores en el acondicionamiento lo ven como un entrenamiento ideal para el cuerpo.

¿Qué opinan los entrenadores de los ejercicios en donde se involucra el cardio?

De acuerdo con el entrenador Álvaro Puche, no existe un movimiento que sea “mágico” como para eliminar la grasa de forma sencilla y rápida. Ante ello, también es una mentira que, como se dice ocasionalmente, el correr destruya al músculo que se ha ganado con el paso de los años.

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De acuerdo con sus palabras, cada uno de los ejercicios genera distintas adaptaciones que optimizan el rendimiento de un atleta, lo cual rechaza por completo la idea de que el cardio perjudique a un deportista que quiera bajar de peso y que lo único que pierda sea el músculo y no la grasa corporal.

¿Correr es un ejercicio idóneo para el cuerpo? Esto dice un nutricionista

Mientras que Álvaro Puche menciona que correr es un complemento maravilloso para alguien que hace ejercicios de fuerza, el nutricionista y entrenador Ismael Galancho argumenta que toda clase de ejercicio es bueno, pues lo ideal es mantener al cuerpo activo la mayor parte del tiempo.

Bajo este escenario, se destaca que para bajar de peso no solo se deben combinar distintos ejercicios en una rutina, sino que estos deben estar fundamentados bajo una dieta alimenticia que sea entregada por un experto y que, en esencia, permita disfrutar de los alimentos diarios.

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