Cuatro senderistas originarios de Saltillo, Coahuila, fueron rescatados después de perderse durante una excursión en el Cerro de las Mitras, en Monterrey, Nuevo León.

Así fue el rescate de los senderistas en el Cerro de las Mitras

Las autoridades recibieron el reporte durante la noche del 16 de noviembre de 2026. Las labores de rescate se complicaron debido a la lluvia y a la temperatura de 13 grados Celsius reportada en ese momento.

Uno de los senderistas presentó síntomas de hipotermia, por lo que personal de Protección Civil de Nuevo León le brindó atención médica.

Condiciones climáticas complicaron las labores de búsqueda en Monterrey

La Brigada de Rescate en Montaña de Protección Civil de Nuevo León y elementos de Protección Civil de Monterrey trabajaron de forma coordinada en las labores de apoyo y rescate de los senderistas.

Después de acciones de búsqueda y localización, los rescatistas lograron encontrar a las cuatro personas.

¿Cuál es el estado de salud de los excursionistas rescatados en el Cerro de las Mitras?

Al bajar del Cerro de las Mitras, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los excursionistas, quienes no requirieron traslado hospitalario y se retiraron por sus propios medios.