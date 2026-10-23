En Olympiacos valoran tanto a Hormiga González que le hicieron esta muestra de amor increíble

Armando ‘Hormiga’ González sigue intentando ganarse la confianza de su entrenador Imanol Alguacil en Olympiacos para hacerse un lugar entre los titulares. Sin embargo, todo parece indicar que el delantero mexicano ya consiguió obtener el visto bueno de los aficionados del cuadro griego y así se lo demostraron tras el reciente triunfo de su equipo.

La Hormiga González fue muy importante en el reciente triunfo de Olympiacos por UEFA Europa League. El exChivas anotó el único gol del encuentro ante Sparta Praha para darle el tercer triunfo consecutivo a su equipo en la competición. Ingresó desde el banco de suplentes y rápidamente impactó en el juego, situación que bastó para que la afición se rinda a sus pies tras el cotejo.

Así recibió la afición de Olympiacos a la Hormiga González

Una vez finalizado el encuentro contra Sparta Praha, el delantero mexicano se acercó a las gradas donde se encontraba la barra del Olympiacos. Allí, sus compañeros lo empujaron para que vaya solo ante la afición para recibir su ovación. Por haber sido el goleador del partido, los fanáticos del conjunto de El Pireo lo recibieron con un cántico especial y que jamás olvidará.

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De esta manera, la afición del equipo griego ya demostró que aprueba la participación de la Hormiga. Sin embargo, aún está por verse si, finalmente, logró convencer a Imanol Alguacil de una vez por todas. Tras la llegada del técnico español, González perdió protagonismo y pasó a ser el tercer delantero del equipo. No obstante, sigue respondiendo con goles y cada vez está más cerca de ganarse la titularidad.

𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚́𝐥𝐞𝐳 ❤️🤍 https://t.co/I3fQkvS9AY — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2026

¿Cuántos goles suma la Hormiga González en Olympiacos?

La Hormiga González ya suma cinco goles con Olympiacos: tres en la Copa de Grecia y dos en la UEFA Europa League. Su anotación ante Sparta Praha finalmente quedó registrada a su nombre, por lo que el delantero mexicano pudo aumentar su cuenta personal tras darle la victoria al conjunto de El Pireo.

Además, el exChivas acumula dos asistencias en 10 partidos oficiales con el equipo griego. Aunque todavía tiene pendiente estrenarse como goleador en la Superliga, sus números respaldan su intención de conseguir más oportunidades dentro del once titular de Imanol Alguacil.