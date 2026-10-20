Cuauhtémoc Blanco al compararse con Hugo Sánchez y esta otra leyenda: “Yo me siento mejor que ellos, pero mucho mejor”

Mientras futbolistas internacionales como Cristiano Ronaldo se cataloga como el GOAT, el debate sobre quiénes han sido los jugadores más importantes de la historia de México suele incluir nombres que marcaron distintas épocas. Cuauhtémoc Blanco habló sobre, Hugo Sánchez y Javier Chicharito Hernández.

Así como Hugo Sánchez dejó frases célebres; al hablar de esa comparación, Blanco dejó clara su postura y aseguró que se considera superior a los otros delanteros. El exjugador del América también sostuvo que esa opinión no era exclusiva de él, pues, según afirmó, la afición lo considera el mejor mexicano de todos los tiempos.

Lo que dijo Cuauhtémoc Blanco de Chicharito y Hugo Sánchez

En abril de 2023, Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado sobre si se colocaba entre los tres jugadores más importantes de la historia del futbol mexicano, detrás de Hugo Sánchez y Javier Hernández. Su respuesta fue contundente: “Como crees, yo me siento mejor que ellos, pero mucho mejor”.

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El exdelantero explicó que cada uno construyó su propia historia y señaló que no buscaba compararse directamente con ellos. También recordó su participación con la Selección Mexicana y destacó que ayudó al equipo a clasificarse a dos Mundiales.

cuauhtémoc blanco

Estadísticas y detalles de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez y Chicharito

Blanco disputó más de 110 partidos con la Selección Nacional de México, marcó 38 goles y participó en 3 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™. Además, conquistó 3 títulos con el combinado nacional y jugó torneos como la Copa Confederaciones, la Copa América y la Copa Oro.

hugo sanchez

Hugo Sánchez, por su parte, se destacó especialmente con el Real Madrid, mientras que Chicharito tuvo etapas en clubes como Manchester United y el Merengue. Blanco también jugó en España, con el Real Valladolid, aunque no logró consolidarse en Europa al mismo nivel que sus compatriotas.

Al final de aquella declaración, el exfutbolista volvió a atribuir a la afición parte de esa valoración: “Al final la gente dice que soy mejor que ellos, pero vamos a dejárselo a la gente, no lo digo yo”. Su comentario reavivó la discusión sobre cómo comparar a tres referentes de generaciones distintas.

