VIDEO: Se incendia estadio de equipo grande de Europa tras descender

Hace una horas el conjunto del FC Haka, equipo historico finlandés con sede en Valkeakoski, dio a conocer que se incendió una de las tribunas de su estadio que terminó causando varios daños en las instalaciones y en el campo de juego.

El incendio representa un duro golpe para el club, que ya enfrentaba problemas económicos y deportivos. Algunos medios han informado que el incendio pudo ser por una protesta de la afición al estar enojados por haber descendido, aunque las primeras investigaciones han señalado que habría sido por un accidente.

La policia arrestó a tres adolescentes y al menos uno de ellos, de 15 años, admitió ser el responsable de iniciar las llamas que terminaron saliendose de control.

El presidente, Marko Larsson, declaró que es un golpe durísimo económico delicado. “Ciertamente no necesitábamos esto, eso está claro. Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo en el futuro. Aún no hemos evaluado el coste de los daños, pero es probable que sea significativo”.

El club dio a conocer en sus redes sociales

"C Haka promete hacer todo en la situación difícil.

El puesto final del campo Tehtaa del campo local del FC Haka destruido por un incendio es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio del espectáculo, la hierba de fútbol en el campo también era parcialmente inutilizable".

Por el momento, el club no ha informado en sus redes sociales cual va a ser la forma en la que podrán cubrir y reparar los gastos de los daños que tienen. Con el descenso, el panorama se complica para los ingresos del equipo.