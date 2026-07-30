Esteban Jaramillo triunfa en la Q-School Colombia y encabeza a los nuevos integrantes de la Gira Profesional Mexicana
La Gira Profesional Mexicana culminó su proceso de calificación para la temporada 2026-27 con el triunfo de Esteban Jaramillo en el Club Rincón de Cajicá
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