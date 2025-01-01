deportes
Azteca Deportes
Selección Azteca

Noticias y videos de la Selección Mexicana en Azteca Deportes

  • Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal

    CONFIRMADO: Fecha y hora del partido de México vs Portugal y Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026
  • Selección de México

    OFICIAL: México enfrentará vs Portugal de Cristiano Ronaldo y a Bélgica de Thibaut Courtois antes del Mundial 2026
  • mexico-es-top3-mundial-futbol-este-listado-lo-comprueba-pb-notas

    México es Top3 Mundial en futbol y este listado lo comprueba
  • México golea 14-0 a su rival y hace historia

    HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo
  • Campeonatos Nacionales de Futbol

    ¡Jovenes promesas! Puebla reúne a más de 2 mil talentos infantiles en el arranque del futbol nacional 2025
  • México y Argentina

    México supera a Argentina y se acerca a Brasil en mundiales en un apartado que nadie imaginaría
  • César Huerta sufrió una nueva lesión

    ÚLTIMA HORA: César "Chino" Huerta estará fuera y esto fue lo que realmente pasó
  • Victory Prize

    FMF revela el “12 Ideal” en los Victory Prize 2025 para reforzar la campaña Somos México rumbo al Mundial de 2026

  • Santiago Gimenez: cuál es el nivel de estudios del futbolista estrella mexicano

    Santiago Gimenez: cuál es el nivel de estudios del futbolista estrella mexicano
  • México es goleado por Argentina en la Copa América de Talla Baja 2025

    Argentina vuelve a arrasar con México y esta vez en una liga que muchos no conocen
  • Jugadores de la Sub-17

    Jugador mexicano confesó que su secreto para brillar en el Mundial Sub-17 fue ir al psicólogo
  • La Selección Mexicana Sub-17, jugadores del América

    Club América vuelve a demostrar ser el equipo favorito de la Selección Mexicana y aquí está la prueba
  • Raúl Jiménez vs. Santi Gimenez: cuál de los dos tiene más goles en Europa

    Raúl Jiménez vs. Santi Gimenez: cuál de los dos tiene más goles en Europa
  • México supera a una selección campeona del mundo previo al Mundial 2026 y muchos no lo pueden creer

    México supera a una selección campeona del mundo previo al Mundial 2026 y muchos no lo pueden creer
  • Se reaviva la rivalidad entre mexicanos y argentinos

    Menospreciaron la victoria de México en sub 17 vs Argentina, ahora celebran un triunfo de la selección albiceleste de talla baja en Copa América

    • LO NOTABLE Y SOBRESALIENTE DE LA SELECCIÓN
