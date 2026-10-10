ALERTA: Gilberto Mora presenta molestias físicas y esto es lo que se sabe sobre su estado

Gilberto Mora atraviesa días de incertidumbre después de abandonar la concentración de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre. El mediocampista de Tijuana, quien no se iría al Liverpool, regresó a su club para continuar con su recuperación, pero su participación de la jornada 11 contra Juárez está en duda debido a molestias físicas que presentó.

De acuerdo con David Medrano Félix, el jugador de 17 años también presenta problemas en la cadera, situación que los médicos de Tijuana ya analizan, para que no afecte en su desempeño futbolístico. No obstante, esta situación de chico maravilla, quien podría cambiar de equipo en este día, es completamente normal debido a su crecimiento.

El jugador de 17 años también presenta problemas en la cadera.|Gilberto Mora

"Esta molestia que ya se ha presentado en varias ocasiones se considera normal por el crecimiento, por la fase que está superando de adolescente a adulto. Nada de qué preocuparse, me dice la gente de Xolos, porque es un caso que van a llevar con mucha paciencia, así como se llevó el caso de la pubalgia", mencionó el periodista de Azteca Deportes en sus redes sociales.

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Las más recientes lesiones de Mora

El problema más reciente comenzó durante la concentración de México para sus compromisos internacionales. Mora sintió molestias en el tobillo después de los primeros encuentros de la gira. Además de que recibió un golpe ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore.

El 4 de octubre, la Selección Mexicana anunció que Mora abandonaría la concentración por molestias físicas y no participaría en el amistoso contra Chile, después de no tener tampoco actividad ante Estados Unidos.

¿Jugará Mora este fin de semana?

Este sábado 10 de octubre, Xolos visita a Juárez en el duelo de fronteras y en el que está en duda Gil, ya que durante el lunes y miércoles entrenó por separado. Mientras que el jueves también continuó marginado del grupo de trabajo.