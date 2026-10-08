3 claves para entender por qué Cruz Azul no tiene todavía su propio estadio

Luego de que Atlas presentara su nuevo estadio, una de las cosas que entró en discusión fue el proyecto de Cruz Azul para tener su propia casa. Pues la Máquina lleva décadas buscando un terreno que le permita construir un inmueble propio en la Ciudad de México o sus alrededores, aunque aún no puede lograrlo.

Mientras muchos se preguntan sobre las ausencias de jugadores de Cruz Azul, la institución también mantiene pendiente una de las grandes deudas de su historia. Desde que dejó Hidalgo en 1971, el equipo ha pasado por diferentes estadios y en la actualidad está en el Estadio Banorte, aunque la búsqueda de una casa propia continúa.

Cruz Azul tiene al mejor jugador de la Liga BBVA MX|Crédito: @CruzAzul / X

¿Por qué Cruz Azul no tiene estadio propio? Las claves

1. La mudanza de 1971 cambió el rumbo: Cruz Azul dejó el Estadio 10 de Diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, para instalarse en la Ciudad de México. La decisión permitió al club tener mayor presencia en la capital, pero también provocó que comenzara una etapa como equipo sin un estadio propio.

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2. Los proyectos nunca llegaron a concretarse: Durante las últimas décadas se analizaron diferentes terrenos para construir la casa cementera. Aparecieron opciones en Ajusco, Gustavo Baz, Cuautitlán Izcalli, Xochimilco y Neza, entre otras. Los motivos para descartarlas fueron diferentes. También se negoció por el Estadio Ciudad de los Deportes.

3. Encontrar un terreno adecuado sigue siendo el principal obstáculo: La actual administración, encabezada por Víctor Velázquez, continúa buscando opciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

La historia del estadio que abandonó Cruz Azul en 1971 y los lugares donde jugó

Cruz Azul tuvo su primera casa en el Estadio 10 de Diciembre, ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo. El equipo disputó allí sus partidos como local hasta 1971, cuando decidió trasladarse a la Ciudad de México.

Desde entonces, la Máquina pasó por diferentes inmuebles. Entre 1971 y 1996 jugó en el Estadio Azteca; posteriormente se instaló en el Estadio Azul, actualmente llamado Ciudad de los Deportes, hasta 2018. Ese mismo año regresó al Azteca.

La historia reciente volvió a mostrar la condición nómada del club. Cruz Azul utilizó nuevamente Ciudad de los Deportes, después pasó por el Estadio Olímpico Universitario y también disputó partidos en el Estadio Cuauhtémoc.

Para el Apertura 2026, la Máquina regresó al Estadio Banorte, con un acuerdo que contempla su permanencia hasta 2031. Mientras tanto, la institución mantiene el objetivo de construir finalmente una casa propia.

