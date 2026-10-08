Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

3 claves para entender por qué Cruz Azul no tiene todavía su propio estadio

Cruz Azul no tiene estadio propio pero no es por falta de voluntad, sino por otras razones

3 claves para entender por qué Cruz Azul no tiene todavía su propio estadio

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Luego de que Atlas presentara su nuevo estadio, una de las cosas que entró en discusión fue el proyecto de Cruz Azul para tener su propia casa. Pues la Máquina lleva décadas buscando un terreno que le permita construir un inmueble propio en la Ciudad de México o sus alrededores, aunque aún no puede lograrlo.

Mientras muchos se preguntan sobre las ausencias de jugadores de Cruz Azul, la institución también mantiene pendiente una de las grandes deudas de su historia. Desde que dejó Hidalgo en 1971, el equipo ha pasado por diferentes estadios y en la actualidad está en el Estadio Banorte, aunque la búsqueda de una casa propia continúa.

Cruz Azul
Cruz Azul tiene al mejor jugador de la Liga BBVA MX|Crédito: @CruzAzul / X

¿Por qué Cruz Azul no tiene estadio propio? Las claves

1. La mudanza de 1971 cambió el rumbo: Cruz Azul dejó el Estadio 10 de Diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, para instalarse en la Ciudad de México. La decisión permitió al club tener mayor presencia en la capital, pero también provocó que comenzara una etapa como equipo sin un estadio propio.

TE PUEDE INTERESAR:

2. Los proyectos nunca llegaron a concretarse: Durante las últimas décadas se analizaron diferentes terrenos para construir la casa cementera. Aparecieron opciones en Ajusco, Gustavo Baz, Cuautitlán Izcalli, Xochimilco y Neza, entre otras. Los motivos para descartarlas fueron diferentes. También se negoció por el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul estadio CU

3. Encontrar un terreno adecuado sigue siendo el principal obstáculo: La actual administración, encabezada por Víctor Velázquez, continúa buscando opciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

La historia del estadio que abandonó Cruz Azul en 1971 y los lugares donde jugó

Cruz Azul tuvo su primera casa en el Estadio 10 de Diciembre, ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo. El equipo disputó allí sus partidos como local hasta 1971, cuando decidió trasladarse a la Ciudad de México.

Nuevo Estadio Cruz Azul imágenes del inmueble

Desde entonces, la Máquina pasó por diferentes inmuebles. Entre 1971 y 1996 jugó en el Estadio Azteca; posteriormente se instaló en el Estadio Azul, actualmente llamado Ciudad de los Deportes, hasta 2018. Ese mismo año regresó al Azteca.

La historia reciente volvió a mostrar la condición nómada del club. Cruz Azul utilizó nuevamente Ciudad de los Deportes, después pasó por el Estadio Olímpico Universitario y también disputó partidos en el Estadio Cuauhtémoc.

Para el Apertura 2026, la Máquina regresó al Estadio Banorte, con un acuerdo que contempla su permanencia hasta 2031. Mientras tanto, la institución mantiene el objetivo de construir finalmente una casa propia.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Cruz Azul

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT