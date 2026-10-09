Gilberto Mora NO se iría a Liverpool: este es el equipo que habría ofertado por él

El futuro de Gilberto Mora sigue en el aire y ahora un nuevo equipo se habría sumado a la puja por su fichaje. Hace unos días se dio a conocer que Liverpool estaría interesado en el fichaje del mexicano de 17 años, donde incluso se habló de una oferta cercana a los 50 millones de dólares. Sin embargo, otro equipo inglés habría lanzado una oferta por el seleccionado nacional.

A pesar de que algunas versiones señalan que no existe ninguna oferta formal por Gilberto Mora, los rumores siguen llegando a suelo mexicano. En las horas más recientes se dio a conocer que el Arsenal también estaría interesado en fichar al futbolista de Xolos de Tijuana y, como si fuera poco, ya habría acercado una oferta oficial a las oficinas del club fronterizo.

¿Arsenal busca el fichaje de Gilberto Mora?

La información fue compartida por el periodista David Schill, partidario de los ‘Gunners’. El corresponsal señaló que Arsenal ya ha presentado una oferta formal al Club Tijuana para concretar el fichaje de Gilberto Mora. La intención del club inglés sería llegar a un acuerdo con el conjunto mexicano para que el mediocampista llegue a la Premier League en enero, cuando abra el mercado de invierno.

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Hay que recordar que Gilberto Mora no tiene la posibilidad de fichar por un equipo extranjero hasta que cumpla la mayoría de edad. Esto sucederá el próximo 14 de octubre, fecha de cumpleaños del mediocampista. En este caso, Arsenal buscaría apalabrar el fichaje del jugador mexicano para hacerlo oficial en el próximo mercado de fichajes.

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La carrera por el fichaje de Gilberto Mora sigue abierta

Hasta el momento, ni Arsenal ni Tijuana han confirmado negociaciones entre ambos clubes por el traspaso de Mora. Esto quiere decir que la carrera por el fichaje del futbolista mexicano sigue abierta y clubes como Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool y el Borussia Dortmund siguen monitoreando su situación.

Otros clubes como Benfica también siguen de cerca la evolución de Mora, quien dejaría la Liga BBVA MX una vez se abra el próximo periodo de fichajes. Según información compartida por el periodista César Luis Merlo, el precio de salida del joven mediocampista rondaría entre los 20 y los 30 millones de dólares.