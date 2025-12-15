¡ÚLTIMA HORA! ¿Juega Alexis Vega la final de vuelta del Apertura 2025 vs Tigres? Esto es lo que SABEMOS

Alexis Vega ha sorprendido a todos los aficionados del Toluca pues se ha confirmado que el delantero de los diablos sí podrá tener minutos en la final de vuelta vs Tigres del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Tras perderse los últimos dos juegos del torneo regular y los Cuartos de Final, Semifinales y la final de ida del Apertura 2025 por una lesión, Alexis Vega ha sido convocado para el encuentro y Mohamed decidirá cuantos minutos podrá tener Vega dependiendo de como se encuentre de su lesión.

El jugador estará en la banca para el arranque del encuentro pero se espera que si se complica el panorama del equipo o si ya tienen el tirunfo "asegurado" pueda tener minutos en el campo pues no estaría del todo recuperado para poder disputar los 90 minutos o más, en caso de tiempos extra.

Alexis Vega será la carta bajo la manga de Mohamed para buscar cambiar las cosas a favor en el terreno de juego.

Los partidos que se ha perdido Alexis Vega en el Apertura 2025 con su lesión

Alexis Vega no pudo tener minutos en el terreno de juego por lesión para los encuentros ante Atlas y América del cierre del torneo regular.

Los diablos esperaban que se lograra recuperar para disputar los Cuartos de Final pero no ha logrado recuperarse de la mejor manera, por lo que se perdió la llave ante Juárez y las Semifinales ante Rayados de Monterrey.

Se esperaba que para la final estuviera listo, pero para el juego de ida no logró estar al 100%. (REVISAR) Ahora para la vuelta, ha logrado recuperarse y podrá tener minutos. /// Ahora para la vuelta, no logró recuperarse y al no querer arriesgar, se termina perdiendo un juego clave para el delantero y los diablos.

¿Cuál es la lesión que tiene o tenía Alexis Vega?

Diferentes medios han señalado que Alexis Vega estaría actualmente lidiando con una lesión en el tendón de la corva, una lesión distinta a la que lo dejó afuera del cierre del torneo pues en esa ocasión sufrió una lesión muscular grado ll del semitendinoso en el muslo izquierdo.

Es por eso que el delantero no ha logrado tener minutos en el terreno de juego en la Liguilla del Apertura 2025.

