Ángel Correa hace JUGADÓN de crack… ¡Pero se va por un lado! | Final Ida Tigres vs Toluca 2025
Ángel Correa estuvo a nada de marcar un golazo en la Final de Ida entre Tigres y Toluca del Apertura 2025. El argentino dejó atrás a la defensa con una jugada de crack absoluto, pero su disparo pasó rozando el poste.
