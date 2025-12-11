logo deportes horizontal
Ángel Correa hace JUGADÓN de crack… ¡Pero se va por un lado! | Final Ida Tigres vs Toluca 2025

Ángel Correa estuvo a nada de marcar un golazo en la Final de Ida entre Tigres y Toluca del Apertura 2025. El argentino dejó atrás a la defensa con una jugada de crack absoluto, pero su disparo pasó rozando el poste.

Liga MX

