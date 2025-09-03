Números colocan a Ángel Correa con mejor inicio goleador que Gignac; ¿cuántos goles lleva?

Los números de Ángel Correa como jugador de Tigres no solo han superado las expectativas, sino que ahora mismo pueden ser comparados e, incluso, superados a los que en su momento vivió André-Pierre Gignac cuando llegó al conjunto de Nuevo León hace prácticamente una década.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Ángel Correa llegó a Tigres como uno de los refuerzos bomba del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Y aunque sus números fueron espectaculares en la Leagues Cup, poco a poco comienza a hacerse notar en el formato de competición nacional.

¿Cuánto pagó Tigres por Ángel Correa?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Ángel Correa, quien cuenta con 30 años de edad y que en el pasado llegó a representar a la Selección Nacional de Argentina, arribó al conjunto de la Sultana del Norte a cambio de un monto cercano a los 8 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los más costosos del periodo de fichajes nacional.

Ángel Correa fue el jugador con más goles (5) en Leagues Cup 2025.

¿En qué equipos estuvo Ángel Correa antes de llegar a Tigres?

Previo a su llegada a los Tigres de la UANL, es preciso mencionar que Ángel Correa únicamente estuvo en dos instituciones, siendo estas el San Lorenzo y el Atlético de Madrid. La etapa del delantero en el conjunto colchonero fue bastante atractiva, pues disputó más 460 partidos en donde sumó 88 anotaciones.

Ángel Correa en sus primeros 10 partidos con Tigres ha producido dos goles más que André-pierre Gignac en sus primeros 10 juegos cuando llegó a México en el 2015.

¿Ángel Correa tuvo un mejor inicio goleador que Gignac?

Según detalla el portal de X “Goles y Cifras”, en este periodo de tiempo tanto Ángel Correa como André-Pierre Gignac ya disputaron sus primeros diez compromisos como jugadores de Tigres. La primera gran igualdad entre ambos es que, en esta cantidad de tiempo, el argentino 880 minutos, mientras que el francés 879.

Lo curioso de esta situación es que, en estos diez cotejos, Ángel Correa se ha hecho presente con ocho anotaciones y una asistencia, mientras que, en su momento, André-Pierre Gignac logró siete tantos y ningún pase a gol, lo cual coloca al sudamericano con un espectacular inicio de temporada.