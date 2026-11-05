Así cambió Cristiano Ronaldo la historia de Portugal con goles, récords y títulos

Fue hace unas horas cuando Cristiano Ronaldo confirmó su retiro de la Selección de Portugal después de más de dos décadas de haber participado en el combinado europeo, tiempo suficiente para cambiar por completo la historia de una Selección que, con él, al mando, supo lo que era cosechar títulos importantes.

Portugal ha tenido estrellas de élite como Eusebio, Rui Costa o Figo; sin embargo, los verdaderos títulos y los récords individuales llegaron a raíz de la presencia de Cristiano Ronaldo, motivo por el cual aquí conocerás cuáles fueron los principales títulos y récords que logró con su Selección.

¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal?

A lo largo de su historia, la Selección de Portugal ha sumado un total de tres títulos oficiales, mismos que llegaron en la última década y que tienen como protagonista a Cristiano Ronaldo, el cual fue líder, estandarte y referente en cada uno de estos en beneficio de sus aficionados.

El primer gran título obtenido por la Selección de Portugal fue hace diez años, cuando obtuvieron la Eurocopa del 2016 venciendo en la gran final a Francia. Cristiano Ronaldo tuvo que salir de cambio en los primeros minutos; sin embargo, esto no evitó que celebrara con el resto de sus compañeros.

Posteriormente, en la temporada 2018 - 2019, la Selección de Portugal conquistó la UEFA Nations League para, años después, en la 2024 - 2025, lograr el mismo título, convirtiéndose en una de las Selecciones más importantes de Portugal durante el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal?

Además de sus éxitos colectivos, Cristiano Ronaldo también es el máximo anotador en la historia de la Selección y en el apartado a nivel internacional al registrar 146 anotaciones, así como 37 asistencias, en 234 duelos oficiales con su país, el último de ellos en la más reciente fecha FIFA.