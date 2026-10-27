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El Balón de Oro de Todos los Tiempos: el POLÉMICO premio en el que puedes votar pero te cobran 1 euro y Messi y Cristiano Ronaldo todavía pueden ganar

Cristiano Ronaldo y Messi nuevamente están en la pelea por conquistar un Balón de Oro

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi renunciaron a sus selecciones: ¿Quién marcó más goles y quién jugó más partidos?

Escrito por: Francisco Fernández

Este lunes 26 de octubre se entregó el Balón de Oro 2026 que reconoció la destacada trayectoria de Harry Kane, pero este año también está en disputa otro Balón de Oro que busca premiar al mejor de todos los tiempos y entre los candidatos se encuentran Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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¿Cómo votar por el Balón de Oro de todos los tiempos de la revista France Football?

La revista France Football ha abierto una votación para que los aficionados puedan elegir al Balón de Oro de todos los tiempos, conocido como el BOAT, y los candidatos son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco Van Basten, Michel Platini, Karl Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cryuff y Alfredo Di Stéfano.

Son los aficionados los que pueden elegir al ganador a través de una votación; sin embargo, cada sufragio tiene un costo de un euro y puedes votar todas las veces que quieras.

Pero a diferencia del Balón de Oro tradicional, esta distinción no tendrá un trofeo físico, ni premiación y solo se limita a la oportunidad de participar por un euro en una votación para elegir al futbolista favorito de los aficionados.

Tampoco se trata de una nueva edición del Super Balón de Oro que fue entregado a Alfredo Di Stefano en una ceremonia oficial y con un trofeo físico en donde fue elegido como el mejor jugador por un jurado calificado y en una votación en la que también se encontraban jugadores como Johan Cruyff y Michel Platini.

Polémica por el Balón de Oro de todos los tiempos

Esta votación ha generado gran polémica debido a que se busca recaudar dinero de una votación que no lleva a la entrega de un título ni reconocimiento por parte de la revista France Football.

Además, si se busca reconocer al mejor jugador de todos los tiempos se ha dejado de lado figuras como Pelé, Diego Maradona, Ronaldinho o Zinedine Zidane, por mencionar a algunos, y solo buscaría reavivar la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo,

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