Mientras Messi recibe el Premio Princesa de Asturias, Cristiano Ronaldo se acerca a los 1,000 goles

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encontró una nueva forma de mantenerse vigente. Mientras el argentino recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el portugués persigue una cifra que ningún futbolista ha alcanzado en partidos oficiales en la historia moderna del futbol que son los 1,000 goles.

Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador este viernes con Al Nassr, que venció 3-1 al Al Faisaly en la Liga Profesional Saudí. El delantero de 41 años anotó de cabeza cuatro minutos después del descanso, tras elevarse por encima de sus rivales y conectar un centro de João Félix para ampliar la ventaja de su equipo a 2-0.

Cristiano Ronaldo goal number 982 ⚽️ https://t.co/4yV8r6iJMY — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 23, 2026

El tanto fue el primero del portugués desde que se conoció la sanción impuesta por la Federación Portuguesa de Futbol, que contempla 30 días de suspensión y una multa de 255 euros tras un episodio relacionado con su salida de la selección nacional.

Lejos de permitir que la polémica ocupara todo el protagonismo, Ronaldo respondió con lo que mejor ha hecho durante su carrera. Marcó y mantuvo en marcha la cuenta regresiva hacia los cuatro dígitos.

Cristiano Ronaldo y la cuenta regresiva hacia los 1,000

Con este gol, el portugués llegó a 982 anotaciones oficiales, de acuerdo con el registro proporcionado, y quedó a 18 de alcanzar los 1,000. A sus 41 años, la posibilidad de llegar a esa marca se ha convertido en uno de los grandes objetivos individuales de la etapa final de su carrera.

El delantero suma seis goles en la presente temporada, mientras Al Nassr continúa en la pelea por el liderato de la liga saudí. La victoria sobre Al Faisaly fue la octava del equipo en el campeonato y le permitió mantenerse en la disputa con Al Qadsiah y Al Hilal.

¿Cuándo podría llegar CR7 a los 1,000?

La fecha del gol 1,000 dependerá de su continuidad, su estado físico y la cantidad de partidos que dispute en las distintas competiciones. Si conserva un ritmo cercano al que ha mostrado en los últimos meses, podría alcanzar la cifra durante los primeros meses de 2027, aunque todavía no existe una fecha segura.

Messi recibe un reconocimiento histórico

Al otro lado de la rivalidad, Messi suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por los títulos con clubes y selección, además de sus distinciones individuales. El argentino recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un galardón que reconoce su dimensión deportiva y su influencia más allá de las canchas.

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. #PremiosPrincesadeAsturias https://t.co/nsL2sctvqR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

La coincidencia ofrece dos imágenes distintas de una rivalidad que definió una época. Messi es reconocido por el legado que ha construido; Ronaldo continúa persiguiendo una cifra que añadiría otro capítulo a su carrera.

Ambos han convertido la longevidad en una parte fundamental de su historia. Mientras Messi recibe un homenaje por lo conseguido, Ronaldo todavía tiene una meta concreta por delante. Le faltan 18 goles para llegar a los 1,000 y cada anotación lo acerca a una frontera estadística que parecía improbable incluso para una generación acostumbrada a sus récords.

El portugués no necesita esperar a que termine su carrera para que la cifra adquiera dimensión. Cada partido puede acercarlo al objetivo. La pregunta ahora es cuándo llegará ese gol y en qué escenario quedará registrada una de las marcas más ambiciosas del futbol contemporáneo.