Las decisiones que se toman en los despachos de Coapa suelen guardar secretos que solo salen a la luz meses después de haberse ejecutado. Tras el cierre de un ciclo histórico y multicampeón encabezado por André Jardine en el verano de 2026, la alta cúpula azulcrema enfrentó la difícil misión de encontrar un sucesor capaz de sostener la exigencia máxima de la institución.

Aunque hoy es Guillermo Almada quien dirige los destinos del equipo desde el área técnica, recientemente trascendió que el estratega uruguayo no ocupaba el primer lugar en la lista de deseos de la directiva cuando comenzó la búsqueda del reemplazo.

El plan inicial del América para llevar a Rafa Márquez al banquillo

De acuerdo con revelaciones surgidas en el entorno periodístico, el dueño del club, Emilio Azcárraga, tenía un candidato predilecto para asumir las riendas del equipo: Rafael Márquez. La directiva azulcrema puso sobre la mesa una oferta formal por dos años, buscando seducir al histórico exdefensor mexicano para que encabezara el proyecto deportivo en el Nido.

La intención detrás de este movimiento iba mucho más allá de los resultados inmediatos en la Liga MX. La dirigencia visualizaba al conjunto de Coapa como el escenario ideal para que el estratega adquiriera rodaje competitivo de alto nivel, sirviendo como plataforma perfecta antes de dar el salto definitivo hacia la dirección técnica de la Selección Mexicana.

Así fue la llegada definitiva de Guillermo Almada

Pese al atractivo económico y deportivo que representa dirigir a la institución más ganadora del fútbol mexicano, Rafa Márquez optó por declinar la propuesta del propietario azulcrema, priorizando otros compromisos dentro de su hoja de ruta profesional.

Esa negativa obligó a la cúpula directiva a activar rápidamente su segunda opción en el mercado. Fue entonces cuando se concretó la contratación de Guillermo Almada, quien firmó un vínculo por dos temporadas —con posibilidad de extenderlo un año adicional según objetivos—, asumiendo un banquillo que estuvo muy cerca de pertenecer al eterno capitán del Tri.