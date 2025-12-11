¡ATAJADA MILAGROSA! Hugo González LE NIEGA el GOL a Tigres | Tigres vs Toluca | Final Ida
Hugo González volvió a aparecer como figura en la Gran Final del Apertura 2025. Tigres tenía una jugada clarísima frente al arco, pero el portero del Toluca se estiró al máximo para realizar una atajada milagrosa que mantiene con vida a los Diablos
