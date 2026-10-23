Dónde juegan y cuánto cuestan los boletos para ver el Atlético de Madrid vs Bayern de la Jornada 4 de la Champions League

El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 4 de la Champions League 2026/27. Dos equipos con historia en el futbol europeo volverán a encontrarse en un duelo que pondrá en juego tres puntos importantes para la clasificación.

Para los aficionados que buscan vivir el partido desde las tribunas, la venta de entradas ya está abierta. Sin embargo, el costo cambia según la ubicación elegida y también existen opciones VIP para quienes quieran una experiencia diferente.

¿Dónde juegan Atlético de Madrid vs Bayern en la Champions League?

El encuentro se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, España, por lo que el conjunto rojiblanco tendrá el respaldo de su afición durante esta cuarta fecha de la fase de liga.

La cita está programada para el próximo martes 3 de noviembre, a las 21:00 horas de Madrid, equivalentes a las 14:00 horas del centro de México.

|Crédito: Atlético de Madrid

¿Cuánto cuestan los boletos para Atlético de Madrid vs Bayern?

Los boletos generales aparecen desde 50 euros en la plataforma oficial de venta del Atlético de Madrid. De acuerdo con la disponibilidad consultada el 23 de octubre, estos son los precios iniciales por zona:



Fondo Sur: desde 50 euros.

Fondo Norte: desde 125 euros.

Lateral Oeste: desde 140 euros.

Lateral Este: desde 180 euros.

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Cada cantidad corresponde al precio mínimo mostrado en ese sector. Esto quiere decir que puede haber localidades más caras dependiendo del asiento seleccionado. Además, los importes y la disponibilidad pueden cambiar conforme avance la venta.

Por su parte, las entradas VIP comienzan en 570 euros en Lateral Oeste. En Lateral Este aparecen desde 650 euros; en Fondo Norte, desde 690 euros; y en Fondo Sur, desde 780 euros. Estas opciones se comercializan mediante Neptuno–Atlético de Madrid Premium.

|Crédito: Atlético de Madrid

¿Dónde comprar las entradas para Atlético de Madrid vs Bayern?

La compra se puede realizar mediante la plataforma oficial de boletos del Atlético de Madrid, donde los aficionados deben seleccionar una localidad disponible en el mapa del estadio.

El club habilitó la venta para socios desde el 1 de septiembre y para el público general desde el 3 de septiembre. Por lo tanto, ya no es necesario esperar una nueva apertura de venta para buscar entradas para este compromiso europeo.