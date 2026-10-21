HORA EXACTA para ver Atlas vs América por la Jornada 13 del Apertura 2026; precio de boletos y actividades para hacer en Guadalajara

Un choque de poder a poder este miércoles 21 de octubre. El Atlas recibe a las Águilas del América a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Jalisco, en un duelo fundamental por la cima de la tabla.

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Atlas llega en su mejor momento bajo la dirección de Hernán Crespo, ubicados en el tercer puesto tras vencer 0-2 a Necaxa y ligar cuatro partidos sin perder (G6, E3, P3). Con seis triunfos en el torneo, los rojinegros buscan romper su racha de cuatro juegos sin ganar en casa (E3, P1) para consolidarse en la parte alta.

Por su parte, el América de Guillermo Almada desembarca en Guadalajara como líder general en solitario (G7, E3, P1). La escuadra azulcrema ostenta un equilibrio letal con 27 goles a favor y solo 14 en contra, destacando su fortaleza como visitante, condición donde ha firmado cuatro de sus siete victorias del certamen.

En el historial de enfrentamientos de los últimos 26 años (67 partidos), el América domina el registro con 34 victorias por 19 del Atlas y 14 empates.

¿Cuánto cuestan los boletos para Atlas vs América?

Los precios oficiales para el partido Atlas vs. América en el Estadio Jalisco varían según la zona de la tribuna y si los adquieres en venta general/día del evento:

Lista de Precios por Zona:

Zonas Altas (Cabeceras / C Sur y Norte / B Alta):

C Sur / Norte / Alta General: desde $750 MXN a $800 MXN. B Oriente / Poniente: $850 MXN a $950 MXN.

Zonas Bajas y Laterales:

Baja Sur / Cabeceras Bajas: $1,000 MXN a $1,300 MXN. Lateral Poniente: $1,500 MXN a $1,900 MXN . Lateral Oriente / Especial Oriente: $2,000 MXN a $2,300 MXN.

Zonas VIP y Preferentes:

VIP / Dorada: $2,295 MXN a $2,455 MXN (según preventa o compra el día del partido).



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