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HORA EXACTA para ver Atlas vs América por la Jornada 13 del Apertura 2026; precio de boletos y actividades para hacer en Guadalajara

Este miércoles 21 de octubre, Los Rojinegros del Atlas recibe a las Águilas del América en el Estadio Jalisco en un duelo fundamental por la cima de la tabla

Kevin Zenón
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Un choque de poder a poder este miércoles 21 de octubre. El Atlas recibe a las Águilas del América a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Jalisco, en un duelo fundamental por la cima de la tabla.

Juárez vs Atlante | Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Atlas llega en su mejor momento bajo la dirección de Hernán Crespo, ubicados en el tercer puesto tras vencer 0-2 a Necaxa y ligar cuatro partidos sin perder (G6, E3, P3). Con seis triunfos en el torneo, los rojinegros buscan romper su racha de cuatro juegos sin ganar en casa (E3, P1) para consolidarse en la parte alta.

Por su parte, el América de Guillermo Almada desembarca en Guadalajara como líder general en solitario (G7, E3, P1). La escuadra azulcrema ostenta un equilibrio letal con 27 goles a favor y solo 14 en contra, destacando su fortaleza como visitante, condición donde ha firmado cuatro de sus siete victorias del certamen.

En el historial de enfrentamientos de los últimos 26 años (67 partidos), el América domina el registro con 34 victorias por 19 del Atlas y 14 empates.

¿Cuánto cuestan los boletos para Atlas vs América?

Los precios oficiales para el partido Atlas vs. América en el Estadio Jalisco varían según la zona de la tribuna y si los adquieres en venta general/día del evento:

Lista de Precios por Zona:

  • Zonas Altas (Cabeceras / C Sur y Norte / B Alta):
    • C Sur / Norte / Alta General: desde $750 MXN a $800 MXN.
    • B Oriente / Poniente: $850 MXN a $950 MXN.
  • Zonas Bajas y Laterales:
    • Baja Sur / Cabeceras Bajas: $1,000 MXN a $1,300 MXN.
    • Lateral Poniente: $1,500 MXN a $1,900 MXN.
    • Lateral Oriente / Especial Oriente: $2,000 MXN a $2,300 MXN.
  • Zonas VIP y Preferentes:
    • VIP / Dorada: $2,295 MXN a $2,455 MXN (según preventa o compra el día del partido).

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué actividades se puede hacer en Guadalajara como turista?

Guadalajara ofrece una amplia riqueza cultural, arquitectónica y recreativa para disfrutar:

  • Centro Histórico y Arquitectura: La vista inicia en la majestuosa Catedral de Guadalajara, famosa por sus icónicas torres neogóticas. A unos pasos se encuentra la Plaza de Armas y la Plaza de la Liberación, el punto idóneo para fotografiar el Teatro Degollado y los monumentos coloniales.
  • Corredor Cultural: La caminata continúa por la extensa Plaza Tapatía, un paseo peatonal repleto de fuentes y esculturas urbanas que desemboca en el Hospicio Cabañas (Patrimonio de la Humanidad), hogar de los imponentes murales de José Clemente Orozco. Cerca de ahí, el Carrusel Monumental aporta un toque pintoresco al recorrido.
  • Tlaquepaque y Tradición: Visitar el Pueblo Mágico de San Pedro Tlaquepaque es imperdible para caminar por sus andadores empedrados, admirar las galerías de artesanías y disfrutar de mariachi en vivo en El Parian.
  • Gastronomía Típica: Ninguna visita está completa sin deleitar el paladar con las tradicionales tortas ahogadas, la birria de chivo, el tepache y el clásico postre tapatío, la jericalla.
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