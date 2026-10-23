Atlético de Madrid vs Deportivo; la hora para VER EN VIVO la Jornada 10 de LaLiga

Se trata, sin duda, de uno de los compromisos más interesantes que habrá dentro de la Jornada 10 de la primera división de España, pues el Atlético de Madrid de Obed Vargas se verá las caras ante el Deportivo La Coruña, una institución que recientemente ascendió de categoría.

Un Barcelona alérgico al gol

Será este sábado cuando el cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone vuelva al ruedo en la búsqueda por acercarse cada vez más al Barcelona en LaLiga. Para ello, no puede dejarse puntos como local ante una escuadra cuyo primer objetivo es mantener la categoría.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Deportivo la Coruña a este juego?

Después de nueve jornadas disputadas, el Atlético de Madrid ha sorprendido a propios y extraños al asegurar el segundo lugar de la clasificación general luego de registrar 22 unidades, mismas que llegaron producto de siete victorias por un empate y un solo descalabro.

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El Atlético de Madrid, además, es la tercera mejor ofensiva de la temporada con 19 tantos a favor y la segunda mejor defensiva al permitir únicamente ocho anotaciones hasta ahora. Desafortunadamente, en el plano nacional las cosas no han mejorado para Obed Vargas, quien se mantiene sin minutos constantes en el equipo.

En cuanto al Deportivo, el técnico ha sabido mantener a La Coruña fuera de los puestos del descenso y, después de nueve jornadas, se ubica en la novena posición de la tabla general con 11 unidades, por lo que este cotejo no será nada sencillo para el equipo del entrenador argentino.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs Deportivo la Coruña?

Atlético de Madrid y Deportivo la Coruña se enfrentarán en el que es, probablemente, el duelo de este fin de semana en la primera división de España. Ambas instituciones se verán las caras en el Metropolitano este sábado a las 13:00 horas a través de Sky Sports.