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Fútbol

Deportivo La Coruña vs Betis; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 de LaLiga

El Real Betis se dice listo para una nueva jornada dentro de la primera división de España. ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el duelo ante el Deportivo?

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|X: Álvaro Fidalgo

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El Real Betis se ha convertido en uno de los equipos más entretenidos de ver en estos primeros juegos correspondientes a la temporada 2026 de la primera división española, por lo que no está de más conocer todos los detalles respecto al próximo duelo del club de Álvaro Fidalgo.

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Como sabes, Álvaro Fidalgo es uno de los pocos jugadores mexicanos que se encuentran en ligas de élite en Europa, por lo que es interesante conocer qué puede ocurrir en el partido entre el Betis y el Deportivo La Coruña, así como su fecha, hora y canal de transmisión en México.

¿Cuáles son los números de Álvaro Fidalgo en el Betis?

Luego de lograr el tricampeonato y salir como una leyenda del Club América, el naturalizado mexicano tomó la decisión de volver a España luego del interés del Real Betis por él, institución que lo fichó hace unos meses y que llegó a tener buenos minutos de la mano de Pellegrini.

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Álvaro Fidalgo, de hecho, fue titular durante los primeros juegos en los que defendió la casaca bética, lo cual generó un buen interés entre la comunidad mexicana. Sin embargo, es una realidad que, con el pasar del tiempo, el Maguito se mantuvo más veces en la banca que como titular.

Actualmente, Álvaro Fidalgo es uno de los recambios de lujo que el técnico chileno tiene y, después de algunos meses, ya suma una anotación en poco más de 800 minutos con su nuevo equipo, por lo que se espera que pueda sumar más participación en este duelo.

¿Dónde ver EN VIVO a Álvaro Fidalgo en el Deportivo La Coruña vs Betis?

Deportivo La Coruña y Real Betis se verán las caras este domingo 20 de septiembre en uno de los compromisos más interesantes de LaLiga en España. Recuerda que el duelo comenzará en punto de las 10:30 de la mañana (tiempo centro de México) y, para verlo, solo tienes que sintonizar Sky Sports.

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