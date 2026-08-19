Confirman salida de Obed Vargas del Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano Obed Vargas, integrante de la selección azteca, dejará al Atlético de Madrid para jugar en otro club durante la temporada 2026-27. La decisión responde a una estrategia deportiva del conjunto colchonero, que busca darle más minutos de juego y liberar espacio en una zona del campo donde existe una clara sobrepoblación.

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¿Cuáles son las razones de la salida de Obed Vargas?

La principal causa es la competencia interna en el mediocampo, que se intensificará con la inminente llegada de un nuevo refuerzo en esa posición. Además, el préstamo permitirá al Atlético liberar un cupo de jugador no comunitario, requisito clave para cumplir con la normativa de LaLiga.

Otra razón es el desarrollo del propio Obed: el club considera que necesita continuidad y protagonismo en otro equipo para seguir creciendo. La directiva ha dejado claro que el jugador no está en venta y que forma parte de los planes futuros del Atlético.

¿Cuáles son los equipos interesados por Obed Vargas?

El talento del mediocampista ha despertado interés en varios clubes:

Valencia

Sevilla

Deportivo Alavés

Getafe

Feyenoord (Países Bajos)

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Todos ellos ven en el mexicano un jugador con proyección y capacidad para aportar equilibrio en el mediocampo. El exjugador del Seattle Sounders jugó un total de 53 minutos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, todos ellos entrando de cambio teniendo una buena actuación.

Aunque saldrá cedido, Vargas sigue siendo considerado parte del proyecto del Atlético de Madrid. La idea es que regrese con mayor experiencia y rodaje, listo para competir por un lugar en el once titular. El club valora su juventud, su capacidad de recuperación y su visión de juego, cualidades que lo convierten en una apuesta a largo plazo.

Obed Vargas ya no fue considerado por ‘Cholo’ Simeone para el primer encuentro de LaLiga que se juega hoy miércoles 19 de agosto ante Málaga en la cancha del Estadio Metropolitano.

