Checo Pérez y Valtteri Bottas seguirán juntos en Cadillac durante la temporada 2027 de Fórmula 1. La escudería estadounidense confirmó este miércoles la continuidad del finlandés, quien había sido señalado como uno de los pilotos que podían perder su asiento al terminar el campeonato.

Bottas llegó a Cadillac con un contrato de varias temporadas, pero su permanencia para 2027 estaba sujeta a una opción que el equipo debía activar. La decisión se hizo oficial antes del Gran Premio de Las Vegas, donde la escudería disputará su tercera carrera en Estados Unidos.

La noticia también termina con las especulaciones sobre una posible llegada de Colton Herta o Esteban Ocon al segundo monoplaza del equipo.

Not going anywhere. pic.twitter.com/lSUpIttSm8 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

¿Por qué Cadillac decidió mantener a Valtteri Bottas para 2027?

Bottas ha abandonado nueve carreras en lo que va de 2026 y Cadillac todavía no consigue sus primeros puntos en Fórmula 1. Pese a esos resultados, el equipo decidió mantener al finlandés, ganador de diez Grandes Premios durante su etapa con Mercedes.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, destacó la experiencia, las observaciones técnicas y el compromiso del piloto. También explicó que mantener la misma alineación ayudará al equipo a continuar con el trabajo que comenzó este año.

Bottas reaccionó al anuncio con una frase que ya había utilizado en Mercedes: To whom it may concern, I’m staying! (A quien corresponda: ¡me quedo!).

El finlandés aseguró que sigue motivado por el proyecto y reconoció que construir una escudería desde cero ha sido más complicado de lo que muchos esperaban.

Para Pérez, la noticia significa que tendrá al mismo compañero durante las dos primeras temporadas de Cadillac, después de un año en el que ambos han trabajado en el desarrollo del primer monoplaza del equipo.

¿Qué pasará con Colton Herta tras la decisión de Cadillac?

Colton Herta era uno de los principales candidatos para ocupar el asiento de Bottas. El estadounidense participó en sesiones de práctica con Cadillac y consiguió los puntos necesarios para solicitar la superlicencia de la FIA, aunque eso no fue suficiente para asegurar su debut en Fórmula 1.

Herta también había seguido un programa en Fórmula 2 como parte de su preparación para llegar a la categoría.

Cadillac no anunció qué sucederá con él en 2027. El equipo se limitó a informar que dará a conocer posteriormente a sus pilotos de reserva y pruebas.

Por ahora, Herta tendrá que buscar otra oportunidad para llegar a la parrilla. Cadillac ya tiene confirmados sus dos asientos titulares para 2027, con Pérez y Bottas al volante.