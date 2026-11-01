Kimi Antonelli estalla en LÁGRIMAS tras coronarse campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México

Kimi Andrea Antonelli llegó en el tercer lugar del Gran Premio de México 2026, pero con eso le bastó para consagrarse oficialmente como el campeón mundial de la Fórmula 1 con la escudería de Mercedes y no pudo contener las lágrimas al cruzar la línea de meta en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

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Kimi Antonelli, campeón del mundo de la Fórmula 1

Kimi Antonelli se convirtió en el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1 al consagrarse a los 20 años de edad, superando la marca que le pertenecía a Sebastian Vettel cuando se coronó a los 23 años.

Antonelli es además el primer italiano en ganar la Fórmula 1 desde Alberto Ascari, quien se consagró monarca del mundo con la escudería de Ferrari en 1953.

El joven italiano llegó en el tercer lugar de la carrera, solo por detrás de Max Verstappen de Red Bull y de Lewis Hamilton, concretando un podio histórico al lado de dos pilotos que ya han sido campeones de la Fórmula 1 y que han dominado el circuito.

Al cruzar la meta, Antonelli no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al celebrar su victoria en el Gran Premio de México. Más tarde, al bajar del auto, agradeció a su familia por el apoyo que ha recibido desde el inicio de su carrera y a los aficionados que se dieron cita en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

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