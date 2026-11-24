Por mucho que admire a Max Verstappen

, Zak Brown tiene claro que hay un piloto al que no estaría dispuesto a renunciar en McLaren. El estadounidense aseguró que no cambiaría a Lando Norris por ningún otro integrante de la actual parrilla de Fórmula 1, incluido el cuatro veces campeón del mundo.

Durante el Gran Premio de Las Vegas, Brown habló con PlanetF1 sobre el rendimiento de sus pilotos y la calidad de Verstappen, con quien McLaren mantuvo conversaciones durante 2026.

El neerlandés terminó por renovar con Red Bull hasta 2030, mismo año en el que vence el contrato de Norris con la escudería británica.

¿Por qué Zak Brown no cambiaría a Lando Norris por Max Verstappen?

Brown considera que Norris es mejor piloto que hace un año, cuando conquistó su primer campeonato mundial de Fórmula 1.

Al estadounidense le ha sorprendido especialmente la capacidad del británico para recuperarse de las malas sesiones y asumir mayores responsabilidades dentro de McLaren, incluso en una temporada en la que el equipo no ha podido defender el título.

Norris suma tres victorias en 2026 y aventaja por 94 puntos a Oscar Piastri, quien todavía no ha conseguido ganar una carrera este año.

Brown no aclaró qué habría sucedido con el australiano si las conversaciones con Verstappen hubieran terminado en un acuerdo.

Zak Brown reconoce el talento de Max Verstappen

El estadounidense tampoco escatimó en elogios hacia Verstappen. Destacó su capacidad para remontar posiciones, cometer pocos errores y sacar provecho de las condiciones más complicadas durante una carrera.

El piloto de Red Bull atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Con su triunfo en Las Vegas, Verstappen llegó a nueve Grandes Premios consecutivos en el podio y desplazó a sus rivales para colocarse segundo en el campeonato de pilotos.

El neerlandés ha ganado tres de las últimas cinco carreras, aunque Kimi Antonelli ya se aseguró el campeonato mundial de 2026.