La frase de Max Verstappen con la que alcanzó el éxito en la F1: “Cuando estás fuera de tu zona de confort, es cuando realmente creces”

La temporada 2026 de la Fórmula 1 aún no ha terminado; sin embargo, ya se sabe que Andrea Antonelli se convirtió en el mejor piloto del año luego de vencer en el balance general a otros monstruos de la pista tales como Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Checo Pérez y Max Verstappen.

Este último, Max Verstappen, no pudo mantener la gran racha que ha tenido en los últimos años y, de hecho, en las últimas dos temporadas se ha quedado lejos del campeonato. A pesar de ello, antes logró convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos, y esto deriva de la resiliencia que lo caracteriza.

¿Cuál es la frase de Max Verstappen que habla de su resiliencia en la F1?

Fue hace unos años cuando Max Verstappen lanzó una declaración que se volvió viral y que se recuerda hasta ahora. En ella, el piloto de Red Bull deja entrever que, para mejorar como piloto y como persona, se necesitan una serie de ingredientes que te obliguen a sacar lo mejor de ti.

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Básicamente, con la frase “cuando estás fuera de tu zona de confort, es cuando realmente creces”, Max Verstappen motiva a las personas a alejarse de aquello que ya conocen y de probar nuevas cosas, pues solo así la persona podrá conquistar sus verdaderos objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Challenging race, some good overtakes and another podium ✌️ Happy with that, and nice to be up there with Isack again! pic.twitter.com/nlAcfEBKPm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 8, 2026

¿Cuáles son los principales logros de Max Verstappen?

A lo largo de su carrera, Max Verstappen ha tenido la fortuna de sumar un total de cuatro campeonatos de pilotos en las temporadas 2021, 2022, 2023 y 2024 al mando de Red Bull, cuando Sergio, Checo Pérez, fue su compañero en plena rivalidad histórica con Lewis Hamilton, hoy en Ferrari.

Aunado a esto, el nacido en los Países Bajos también ha conquistado 74 Grandes Premios, siendo el tercero con más triunfos en la historia de la Fórmula 1. Del mismo modo, registra más vueltas rápidas con 38, más poles positions con 25 y, finalmente, fue subcampeón en la temporada 2025.