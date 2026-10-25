Barcelona vs Real Madrid: ver EN VIVO y GRATIS resultado de la transmisión HOY domingo 25 de octubre, partido de Lamine Yamal vs Kylian Mbappé el Camp Nou por el Clásico español de LaLiga 2026-27; marcador online y en directo

Hoy, domingo 25 de octubre, se llevará a cabo el Clásico más importante del balompié internacional: el FC Barcelona se enfrenta al Real Madrid en la Jornada 10 de LaLiga 2026-27. El esperado encuentro, que se disputará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Spotify Camp Nou,

Por un lado, el conjunto blaugrana llega en un estado de forma espectacular dentro del torneo español, consolidándose como el líder absoluto y único invicto de la competición con 27 puntos. Los dirigidos por Hansi Flick ostentan un paso perfecto de nueve victorias en nueve partidos, respaldados por un poderío ofensivo arrollador de 39 goles a favor. Es un escenario ideal para que el Barça intente dar un golpe de autoridad en casa y, de paso, se sacuda el mal sabor de boca que le dejó su reciente descalabro de 4-2 ante el PSG en la Champions League a mitad de semana.

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Del otro lado, el Real Madrid llega a este Clásico en una posición de persecución, marchando en el tercer lugar de la tabla con 21 puntos, a seis de distancia de los culés. Aunque el equipo comandado por José Mourinho ha mostrado la misma solidez defensiva que su rival (9 goles recibidos) y un ataque un poco más contenido (23 tantos), aterrizan en territorio catalán con la confianza a tope tras una importante inyección de moral. A diferencia del Barcelona, los merengues tuvieron un excelente impulso europeo al golear 4-1 al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu.

Con el factor mental a favor del Madrid y el dominio local del Barcelona, este primer Clásico oficial de la campaña podría definirá el rumbo de LaLiga 2026/27.

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Camp Nou, el estadio donde se juega El Clásico 2026

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Camp Nou, por lo que el equipo blaugrana contará con la ventaja de la localía. Este recinto cuenta con unas dimensiones de 105 × 68 m y una capacidad de hasta 99,354 espectadores. Los boletos para este Clásico arrancaron desde los 649 euros, que equivalen a unos 13,000 pesos, aproximadamente, y los boletos más caros costaron hasta 1,700 euros, que se traduce a unos 35,650 pesos.

¿Cuál será el clima en el Camp Nou hoy para El Clásico?

Se esperan cielos nubosos y una probabilidad de lluvia entre la tarde y la noche, mientras que las temperaturas van de una mínima de 11 grados a una máxima de 18 grados. Si bien la probabilidad de lluvia es de entre 50% y 85%, se espera que sea de 0.3 mm, por lo que no debería de presentar un riesgo para el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de hoy 25 de octubre 2026.

¿Juega Lamine Yamal?

Antes de arrancar el encuentro se hicieron oficiales las alineaciones y Hansi Flick decidió que Lamine Yamal fuera uno de los once jugadores para arrancar en el terreno de juego. El tridente ofensivo del Barcelona está conformado por Gordon, Raphinha y el propio Yamal, quienes buscarán retomar el camino del triunfo tras la derrota que sufrieron a mitad de semana frente al PSG en la Champions League.

¿Juega Kylian Mbappé?

Por parte del equipo visitante, el entrenador portugués que dirige al Real Madrid, José Mourinho, alineó como titular a Kylian Mbappé, sin lugar a dudas, una de las estrellas más importantes del fútbol a nivel internacional. Él formará dupla con Yan Diomandé en una delantera conformada por dos hombres, pero que detrás cuenta con el respaldo de un mediocampo conformado por Bellingham, Silva, Tchouamení y Guler.

Posiciones de Barcelona vs Real Madrid

Sin lugar a dudas, este Clásico será de alto calibre, ya que Barcelona y Real Madrid se encuentran en primer y en tercer lugar de la Tabla de LaLiga para esta temporada. Mientras que Barcelona marcha como líder invicto y cuenta con 27 puntos, Real Madrid está en tercera posición con un total de 21 puntos.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana a Barcelona hoy 25 de octubre 2026?

Real Madrid actualmente cuenta con 21 puntos y se encuentra en la tercera posición de la tabla: el segundo lugar es el Atlético de Madrid, quienes cuentan con 25 puntos, y si hoy la escuadra dirigida por José Mourinho derrota a Barcelona, no se moverían de su actual posición, pero sí se acercarían peligrosamente al segundo puesto, pues tendrían un total de 24 puntos, por lo que una victoria del conjunto madrileño el día de hoy es de vital importancia para sus aspiraciones en esta temporada.

Barcelona vs Real Madrid en vivo HOY: ¿dónde ver?

Podrás ver en vivo y minuto a minuto el marcador del Barcelona vs Real Madrid en esta cobertura que estamos haciendo en directo, donde te enterarás de todos los goles, alineaciones, cambios y jugadas importantes de la transmisión.