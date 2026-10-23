Cuándo son los partidos de la Jornada 4 de la Champions League 2026: calendario OFICIAL

La Champions League 2026/27 se prepara para una nueva jornada con partidos que pueden marcar el rumbo de la clasificación. Los equipos llegarán a la mitad de su recorrido en la fase de liga y sumar puntos será fundamental para mantenerse en la pelea por avanzar a las rondas de eliminación directa.

Entre los encuentros más atractivos aparecen el Atlético de Madrid contra Bayern Múnich y el Barcelona frente al Aston Villa. Por su parte, Real Madrid, Liverpool y Manchester City deberán buscar la victoria fuera de casa. El calendario oficial ya permite conocer cuándo tendrá actividad cada equipo.

¿Cuándo se juega la Jornada 4 de la Champions League 2026?

La Jornada 4 de la Champions League se disputará el martes 3 y miércoles 4 de noviembre. En total, se llevarán a cabo 18 partidos, repartidos en nueve encuentros por día.

En ambas fechas habrá dos compromisos a las 11:45 horas y otros siete a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Por ello, los aficionados deberán estar atentos desde antes del mediodía para seguir el inicio de la actividad.

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Partidos de la Champions League del martes 3 de noviembre

El Atlético de Madrid recibirá al Bayern Múnich en uno de los cruces más llamativos del primer día. Además, el Barcelona jugará como local ante Aston Villa, mientras que Manchester United se enfrentará a Roma y Villarreal tendrá la visita del Paris Saint-Germain.

Todos los horarios corresponden al centro de México:



Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: 11:45 horas.

Galatasaray vs Stuttgart: 11:45 horas.

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: 14:00 horas.

Barcelona vs Aston Villa: 14:00 horas.

Feyenoord vs Inter de Milán: 14 horas.

Bodø/Glimt vs Lille: 14:00 horas.

LASK vs Slovan Bratislava: 14:00 horas.

Manchester United vs Roma: 14:00 horas.

Villarreal vs Paris Saint-Germain: 14:00 horas.

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Partidos de la Champions League del miércoles 4 de noviembre

El Real Madrid abrirá la actividad del miércoles con su visita al AEK Atenas. En ese mismo horario, Liverpool se medirá con Fenerbahçe en territorio turco.

Más tarde, Manchester City enfrentará al RB Leipzig y Arsenal buscará sumar ante Slavia Praga. Otro de los compromisos de la jornada será el Borussia Dortmund contra Real Betis.

