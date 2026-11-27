Es sábado y las actividades de BOX Azteca llegan para deleitar a los fanáticos del pugilismo. En un día lleno de actividades deportivas, la señal de Azteca 7 transmitirá a Jonathan “Zurdo de Oro” Fierro y Sergio “Canalla” Sosa. Por eso, entérate del momento que viven ambos peleadores y cómo ver completamente gratis el combate pasaditas las 23:00 horas en tiempo del centro de México.

¿Qué esperar del combate Jonathan “Zurdo de Oro” Fierro vs Sergio “Canalla” Sosa?

En una entrega más del México vs Argentina en el boxeo profesional, Jonathan Fierro y Sergio Sosa pelearán por el cinturón Latino Silver del Consejo Mundial del Boxeo. El registro del jalisciense parece más completo, pues llega con 23 triunfos y una sola derrota. Mientras que el sudamericano llega con 15 victorias y 5 caídas. Se presumen como dos peleadores que buscan el castigo severo y no huyen del intercambio. En ese sentido, la explosividad podría ser elemento determinante en este combate.

¿Dónde ver GRATIS el Jonathan “Zurdo de Oro” Fierro vs Sergio “Canalla” Sosa?

El boxeo de alta calidad se vive a través de la señal de TV abierta de Canal 7. Por ello, es importante que también tomes en cuenta la posibilidad de acceso a esta pelea vía sitio web y aplicación de Azteca Deportes. Es decir, si tú entras a la página de internet o descargas la aplicación… debes ir a la señal EN VIVO para disfrutar de este enfrentamiento de alto calibre.

¿Cuál es la cartelera completa de Azteca Deportes para este sábado?

Este sábado llega con una cartelera bastante interesante, pues Azteca 7 será sitio donde el público mexicano podrá observar futbol y boxeo desde las 9 de la noche. Pasaditas las 21:00 horas el América vs Monterrey decidirá al segundo semifinalista del Apertura 2026. Y posteriormente llegará este encontronazo de Jonathan “Zurdo de Oro” Fierro vs Sergio “Canalla” Sosa, quienes buscan dar el siguiente paso en su carrera profesional.