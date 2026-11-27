Una semana más ha llegado y, con ella, la oportunidad para que cientos de personas al interior del país pueda disfrutar de una jornada más de la English Premier League, misma que es considerada la Liga más importante, atractiva y espectacular de la actualidad.

Será este viernes 27 de noviembre cuando la Jornada 12 de la English Premier League comience con el juego entre el Nottingham Forest ante el Chelsea; sin embargo, junto a este aparecen varios partidos que seguramente llamarán la atención de los verdaderos amantes del futbol.

¿Quién es el líder y el colero actual de la Premier League 2026 - 2027?

Después de 11 fechas disputadas, en estos momentos es el Arsenal quien se mantiene como el líder de la clasificación general en la Premier League al registrar un total de 28 unidades gracias a sus nueve victorias, un empate y una derrota, así como 17 goles a favor por siete en contra.

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En el fondo de la clasificación se encuentra el Crystal Palace, equipo que apenas registra 7 unidades de 33 posibles. Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es el Manchester United, escuadra histórica de la Premier que está en el penúltimo lugar de la tabla con solo 8 puntos.

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¿A qué hora serán los juegos de la Jornada 12 de la Premier League?