Se trata, sin duda alguna, de uno de los eventos más espectaculares que el apartado deportivo tendrá en este cierre del mes. La WWE se dice lista para disfrutar de una edición más de Survivor Series, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles al respecto.

Survivor Series se ha convertido en uno de los eventos principales que la WWE tiene a lo largo del año, por lo que, al efectuarse en los últimos días del calendario, suele entregar combates y rivalidades por demás interesantes. Ante ello, aquí conocerás la cartelera para su edición 2026.

¿Cuál es la cartelera oficial de la WWE para Survivor Series 2026?

La edición 2026 de Survivor Series trae consigo un total de cuatro combates, y aunque podría parecer que la cartelera es corta, la WWE planea que cada una de sus luchas tenga una duración importante, esto aunado al hecho de que John Cena y The Rock formarán parte de este evento.

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Seth Rollins is the FINAL member of Team USA! @WWERollins pic.twitter.com/23TACTdPoh — WWE (@WWE) November 24, 2026

El primer combate programado es por el Campeonato Mundial Femenino en donde la campeona, Liv Morgan, los defenderá frente a Becky Lynch. Del mismo modo, están programadas las War Games Femeninas en donde Bayley, Charlotte, Alexa Bliss, Stephanie Vaquer y Tatum Parley se medirán a Jacy Jayne, Jade Cargill, Michin, Jazmyn Nyx y Fallon Henley.

El Team México vs Team USA se hará presente una vez más en la WWE con un 5vs5 entre Rey Mysterio, Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y el Grande Americano frente a CM Punk, Cody Rhodes, Je’Von Evans, LA Knight y Seth Rollins. Finalmente, las War Games masculinas enfrentarán a The Bloodline vs 946.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver WWE Survivor Series 2026?

Será este sábado 28 de noviembre cuando los amantes del wrestling en México puedan disfrutar de Survivor Series, último gran evento que la WWE tendrá en el año. La función se llevará a cabo en el Daikin Park de Houston en punto de las 17:00 horas (en México), y para disfrutarlo únicamente tienes que sintonizar Netflix.