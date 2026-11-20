El boxeo mexicano sigue con detallea a sus promesas emergentes, por ello BOX Azteca trae el conflicto entre Miguel “Piolinchenko” Martínez vs Nahuel Boncompagni. En esta pelea se expondrá el título wélter del Consejo Mundial del Boxeo y por ello en punto de las 23:00 horas las pantallas de Azteca 7 pasarán la pelea completamente gratis. Entérate de este conflicto con el cinturón en disputa.

¿Qué esperar de Miguel “Piolinchenko” Martínez vs Nahuel Boncompagni de BOX Azteca?

Tal vez algunos no lo reconozcan, pero Miguel Ángel Martínez fue boxeador olímpico con México en París 2024. Ganando su boleto a la justa olímpica en 2023, participó en dicha edición de la justa internacional y comenzó su carrera en el profesionalismo inmediatamente. Hoy llega con 25 años, un invicto de 4 peleas y tras noquear a Nicolás Ariel Blanco en mayo pasado. Con esto, se espera este conflicto como su gran consolidación frente a un rival con mucha más experiencia.

Mientras que Alan Nahuel Boncompagni es un boxeador argentino que ha tenido peleas alrededor de todo el globo terráqueo. Ya peleó en Chile, Argentina, Inglaterra, Francia y tiene una pelea por un título mundial al disputar el campeonato superligero de la WBC FECONSUR. Llega con récord de 10 triunfos y 6 derrotas. Por ello, a sus 27 años también llega la oportunidad de encontrar un trofeo que le permita afianzarse en el profesionalismo.

¿Cuándo y cómo ver GRATIS la pelea Miguel “Piolinchenko” vs Nahuel Boncompagni?

Esta pelea se dará en el Palenque de la Feria Nacional de Durango el próximo sábado 21 de noviembre de 2026, como el evento estelar. Por ello, promete ser un conflicto con toda la esencia de los conflictos entre mexicanos y argentinos que ha tenido algunos conflictos boxísticos de interés.

Para ello, bastará que prendas tu TV en Azteca 7 en punto de las 23:00 horas o en su defecto… acudas al sitio web o la APP de Azteca Deportes para encontrar la sección EN VIVO y disfrutar del evento boxístico completamente gratis. Disfruta de la mejor narración y análisis de México en un conflicto con el cinturón wélter del CMB en disputa.