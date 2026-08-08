Ganó más de 230 millones de dólares por sus peleas de box, pero terminó en bancarrota en 2012

El box es uno de los deportes más impredecibles y emocionantes que existen gracias a la calidad de los pugilistas, así como a la forma en cómo estos pueden trascender a nivel internacional. Sin embargo, también es un deporte que puede dejar secuelas importantes a largo plazo.

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Estas secuelas no solo son físicas, sino también emocionales, mentales y financieras, pues muchos atletas no están listos para el éxito económico que su carrera tiene. Un ejemplo de lo anterior es esta leyenda del box, misma que se declaró en bancarrota en 2012.

¿Quién es la leyenda del box que se declaró en bancarrota en 2012?

Considerado uno de los pesos pesados más importantes en la historia del box, la realidad es que Evander Holyfield tuvo una carrera por demás fructífera en el ring, pues además de los constantes triunfos obtenidos también generó ganancias que pocas veces se han visto. Hoy en día, el campeón logró estabil

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Fight Flashback: Evander Holyfield UD12 George

Foreman (1991) pic.twitter.com/daU6YukKwZ — Boxing Archives (@boxing_archives) July 6, 2026

Y es que, a lo largo de sus más de dos décadas y media como profesional, Evander sumó una cantidad de 230 millones de dólares, aunque distintos reportes sugieren que esta pudo llegar hasta los 500 millones en concepto de peleas y de negocios allegados -y no- al mundo del box.

Tristemente, Evander pasó de enfrentar a Mike Tyson a declararse en quiebra en el año 2012 luego de una combinación de gastos excesivos, así como a divorcios y pensiones alimenticias. Hoy en día, el campeón de box logró estabilizarse en el ámbito económico, y si bien ya no tiene una mansión de lujo, vive de manera tranquila luego de lo que tuvo que lidiar en el pasado.

¿En qué gastó su fortuna Evander Holyfield?

Se sabe que Evander contaba con una mansión de más de 109 cuartos, misma que costó alrededor de 20 millones de dólares más los gastos en mantenimiento, impuestos y limpieza. Además, el hecho de tener 11 hijos con cinco mujeres distintas también generó problemas económicos difíciles de superar en su momento.